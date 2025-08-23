1 órája
Ünnep lesz Csólyospáloson a szombati bajnoki rajt
Szombaton, a bajnoki nyitányon a Kecskeméti LC csapatát fogadja a Csólyospálos. Ünnepi lesz ez a tavalyi vármegye kettes bajnok Csólyospálos számára, hiszen az egyesület hetvenhat éves fennállása során először vívhat vármegyei első osztályú meccset.
Az, hogy Ábrahám-Furus Gergőt, a Csólyospálos szakvezetőjét pénteken este, egy nappal a Csólyospálos vármegyei első osztályú debütálása előtt a pályán lehetett megtalálni, ahol éppen az utolsó simításokat végezték a szombati bajnoki rajt előtt, aligha lep meg bárkit is. Nagy álom vált valóra a vármegyei első osztályú indulással, és hosszú út vezetett idáig. Bár minden relatív, ugyanis az előzetes tervekhez, ábrándokhoz képest tulajdonképpen még rövidebb idő alatt teljesítették Csólyospáloson a távlati célt, mint ahogy előzetesen tervezték.
– „Elmondhatatlanul boldog vagyok” – nyilatkozta Ábrahám-Furus Gergő május végén, a kunszállási mérkőzést követően, az után a győzelem után, amely azt jelentette, hogy a csapat a csólyospálosi klub hetvenhat éves történetének a legnagyobb sikerét érte el azzal, hogy megszerezte az aranyérmet a vármegyei másodosztályú bajnokságban. „Annál is inkább, mert én ezt a bajnoki címet nyolc évvel ezelőtt álmodtam meg. Az elmúlt nyolc év munkája erre hegyeződött ki, hogy ez sikerüljön, és ennek a sikernek a főszereplői ezek a saját nevelésű fiatalok, akik ma ezt a mérkőzés is megnyerték. Akik ma a pályán küzdöttek, ők voltak nyolc évvel ezelőtt U13-asként az első csapatom. Mostanra engem már a kispadra szorítottak, és erre is elmondhatatlanul büszke vagyok. Boldog vagyok, hogy ez így alakult. Nyolc évvel ezelőtt azt terveztük el, hogy tíz évet szánunk rá arra, hogy vármegye kettes bajnokok legyünk. Két évvel előbb teljesítettük ezt a célt, ami egy Csólyospálos életében óriási dolog. Megyünk a vármegye egybe az ősszel, és bízom abban, hogy ott is helytállunk” – jelentette ki az újdonsült bajnokcsapat mestere.
Nincs sok változás a Csólyospálos keretében
Nem ritka jelenség, hogy egy olyan csapatnál, amely magasabb osztályba lép, tapasztalt, rutinos játékosok leigazolásával igyekeznek erősíteni a keretet. Aki a Csólyospálost jól ismeri, az semmi ilyesmire nem számított az újonc esetében. Nem is történt ilyen, a klubfilozófia a nyár folyamán sem változott. Nem új igazolásokkal próbálják a magasabb osztályra megerősíteni a csapatot, hanem abban bíznak, hogy a közel egy évtized alatt összekovácsolódott közösség meg fogja állni a helyét a nagyobb kihívásokkal szemben is.
– A legnagyobb erősítés a számunkra az, hogy lényegében együtt maradt a társaság. Mivel a tavasszal – különböző színtereken – szerzett öt aranyérem annak is köszönhető, hogy kiváló a közösség, nagyszerű a csapategység, nem is terveztünk semmiféle igazolási hullámot. Megmondom őszintén, eleve nem is lett volna miből vármegyei szinte sztárnak minősíthető játékosokat idecsalni, hiszen nálunk nincs pénz, a játékosoknak nálunk bevétele a fociból nincsen. De nem is lett volna szükség rá, hiszen nagyon együtt van a társaság, és egybehangzó véleményünk az, hogy az a helyes út, ha a tavaszi sikert elérő csapat vág neki a nagy feladatnak, a vármegye egynek. Olyan négy-öt távozónk azért van, hiszen volt olyan, aki nem tudta vállalni a vármegye egy által támasztott nagyobb kihívásokat. Közülük van, aki szögre akasztotta a stoplist, de olyan is, aki nálunk tudja folytatni, hiszen most már második csapatot is indítunk a vármegye háromban. A keret tehát szűkült, de szerencsére elég bő volt ahhoz, hogy ez talán ne jelentsen gondot. Két érkezőről ugyanakkor azért be tudok számolni. Rádóczi Dániel a Bordány csapatától igazolt át hozzánk, de majdnem hazatért, hiszen kiskunmajsai illetőségű. Illetve felhoztuk még a felnőtt kerethez az utánpótlás csapatunkból Répás Marcellt. Ez utóbbi jól illusztrálja a törekvésünket, nevezetesen hogy azt szeretnénk, ha a saját utánpótlásunk lenne a felnőtt keretünk forrása.
Vacsora a mérkőzés után
Ami a Csólyospálos-Kecskeméti LC mérkőzésnek, tehát a Csólyospálos első vármegyei első osztályú találkozójának a körítését illeti, nem lesz semmiféle különleges felhajtás. Ábrahám-Furus Gergő elmondta, hogy feleslegesnek érzik egyfajta falunapot szervezni a meccs köré, hiszen önmagában ez a vármegye egyes bemutatkozás maga az ünnep, mind a játékosok, mind a szurkolók számára, senkit nem kell semmi extrával csábítani, mindenki ott lesz, akinek fontos a klub.
– A mérkőzős után lesz egy százfős vacsora. Marhapörköltet főzünk a vármegye egyes, a vármegye hármas és az ificsapat számára, ezen a vacsorán ott lesznek a támogatók és a szponzorok is. De ez a vacsora sem a mérkőzés ünnepi jellege miatt lett megszervezve, ha sima vármegye kettes bajnoki nyitány lenne szombaton délután, akkor is ugyanígy festett volna a program. Hosszú éveket dolgoztunk azért, hogy ezt a célt elérjük, úgyhogy bármi is lesz a a Kecskeméti LC elleni mérkőzésünknek a végeredménye, ez a nap aranybetűkkel kerül be az egyesület történelemkönyvébe.