Ünnep lesz Csólyospáloson a szombati bajnoki rajt

Az, hogy Ábrahám-Furus Gergőt, a Csólyospálos szakvezetőjét pénteken este, egy nappal a Csólyospálos vármegyei első osztályú debütálása előtt a pályán lehetett megtalálni, ahol éppen az utolsó simításokat végezték a szombati bajnoki rajt előtt, aligha lep meg bárkit is. Nagy álom vált valóra a vármegyei első osztályú indulással, és hosszú út vezetett idáig. Bár minden relatív, ugyanis az előzetes tervekhez, ábrándokhoz képest tulajdonképpen még rövidebb idő alatt teljesítették Csólyospáloson a távlati célt, mint ahogy előzetesen tervezték.

A Csólyospálos csapata és a szurkolók a kunszállási, bajnoki címet jelentő győzelem után.

Fotó: Vincze Miklós / archív felvétel

– „Elmondhatatlanul boldog vagyok” – nyilatkozta Ábrahám-Furus Gergő május végén, a kunszállási mérkőzést követően, az után a győzelem után, amely azt jelentette, hogy a csapat a csólyospálosi klub hetvenhat éves történetének a legnagyobb sikerét érte el azzal, hogy megszerezte az aranyérmet a vármegyei másodosztályú bajnokságban. „Annál is inkább, mert én ezt a bajnoki címet nyolc évvel ezelőtt álmodtam meg. Az elmúlt nyolc év munkája erre hegyeződött ki, hogy ez sikerüljön, és ennek a sikernek a főszereplői ezek a saját nevelésű fiatalok, akik ma ezt a mérkőzés is megnyerték. Akik ma a pályán küzdöttek, ők voltak nyolc évvel ezelőtt U13-asként az első csapatom. Mostanra engem már a kispadra szorítottak, és erre is elmondhatatlanul büszke vagyok. Boldog vagyok, hogy ez így alakult. Nyolc évvel ezelőtt azt terveztük el, hogy tíz évet szánunk rá arra, hogy vármegye kettes bajnokok legyünk. Két évvel előbb teljesítettük ezt a célt, ami egy Csólyospálos életében óriási dolog. Megyünk a vármegye egybe az ősszel, és bízom abban, hogy ott is helytállunk” – jelentette ki az újdonsült bajnokcsapat mestere.

Nincs sok változás a Csólyospálos keretében

Nem ritka jelenség, hogy egy olyan csapatnál, amely magasabb osztályba lép, tapasztalt, rutinos játékosok leigazolásával igyekeznek erősíteni a keretet. Aki a Csólyospálost jól ismeri, az semmi ilyesmire nem számított az újonc esetében. Nem is történt ilyen, a klubfilozófia a nyár folyamán sem változott. Nem új igazolásokkal próbálják a magasabb osztályra megerősíteni a csapatot, hanem abban bíznak, hogy a közel egy évtized alatt összekovácsolódott közösség meg fogja állni a helyét a nagyobb kihívásokkal szemben is.