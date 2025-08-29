augusztus 29., péntek

Labdarúgás

32 perce

Jól kivitelezett fejest ugrott a mély vízbe a Csólyospálos

Címkék#Csólyospálos#győzelem#labdarúgás#szakvezető#Szabó Bence

A hétvégén rajtolt el a vármegyei első osztályú bajnokság. Az újonc Csólyospálos debütált a vármegye egyben. Nagy nap volt ez a csólyospálosiak számára, és külön öröm, hogy győzelemmel tették emlékezetessé a bemutatkozásukat. A csapat szakvezetőjével, Ábrahám-Furus Gergővel beszélgettünk.

Vincze Miklós

A Csólyospálos csapata győzelemmel tette emlékezetessé a bemutatkozást a hétvégén a vármegye egyben. Ábrahám-Furus Gergőt, a csapat szakvezetőjét kérdeztük az első élményekről, benyomásokról. 

szépen szerepelt a Csólyospálos vármegye egyben
Csólyospálosi gólöröm a klub első vármegye egyes mérkőzésén
Fotó: Tóth Zsolt

Megküzdött a győzelemért a Csólyospálos

– A mérkőzés végig szoros, kiegyenlített, rendkívül küzdelmes volt. A Kecskeméti LC vezetett is 1-0-ra egy bombagóllal, aztán Szabó Bence egyenlített, Harkai Tibor pedig a hajrában a győztes gólt is megszerezte. A kispadról mennyire volt nehéz a meccs, mit éreztél, mondjuk a 80. perc táján, a beállásod előtt? Hajtani kell a győzelemért vagy inkább az a lényeg, hogy ne vereséggel rajtoljatok? 

– A mérkőzés valóban végig nagyon kiegyenlített volt. Minden meccset nehezen élek meg az oldalvonal mellől, a megyei élvonalban való debütálásunkra ez hatványozottan igaz volt. Mondtam is a srácoknak a meccs előtt, hogy megértem, ha van bennük izgatottság, mert bennem is van egy egészséges izgalom de ez csak addig tart, amíg pályára nem lépek. Miután a félidőre hátrányba kerültünk, a legfontosabb részcélkitűzésünk az lett, hogy legalább az egy pontot megszerezzük. Ennek szellemében a találkozó 80. percében éppen az egyik támadónk helyére cseréltem be magam annak érdekében, hogy a védekezésünket stabilizáljuk. Ami a legszebb az egészben, hogy négy percre rá szabadrúgásból nekem sikerült gólpasszt adnom a győztes találatunk előtt, így nem csak a védekezésből sikerült kivennem a részem. Ez a győzelem pedig még nagyon fontos lehet a bennmaradás szempontjából, de ennyire ne menjünk előre.

– Igaz az az állítás, hogy hozzátok hasonló jellegű csapattal találkoztatok? Abban az értelemben, hogy mind a két oldalon sok a fiatal a keretben? 

– Igen, igaz. Kíváncsiságból kiszámoltam, hogy a mi csapatunk átlag életkora 21,9 év, míg a KLC 19,5 évvel egy nálunk is fiatalabb kerettel rendelkezik. Nagyon régen fordult elő utoljára, hogy nálunk fiatalabb csapat lett volna az ellenfél, így bíztunk abban, hogy a rutin talán a mi javunkra billen végre. Úgy vélem, hogy a két gólunknál ez ki is jött. 

– Milyen volt a hangulat a meccs lefújása után? Mennyi dehidratáló anyag fogyott? 

– A hangulat természetesen nagyszerű volt, a győzelemnek köszönhetően úgy éreztük, hogy ott folytattuk a szezont, ahol tavaly abbahagytuk. Mi tagadás, elég hosszan elhúzódott az este, de nem mondhatnám, hogy ez eredményfüggő. A fogyasztás akkor is ekkora lett volna, ha netán veszítünk. Elmondható a társaságunkról, hogy a harmadik félidőben akkor is erősek vagyunk és remek formát mutatunk, amikor esetleg az első kettőben nem ment a szekér...

– A hétvégén a tavalyi ezüstérmes a Harta vendégei lesztek. Egy győzelemmel a háta mögött valamennyire fel van vértezve valamennyire a gárda? Kapott már egy fontos kóstolót iramból, sebességből, esetleg a megye kettőhöz képest más reakcióidőből?

– Tisztában vagyunk vele, hogy a Harta milyen erőt képvisel ebben a bajnokságban, de úgy állunk hozzá a hétvégi feladathoz, hogy sok veszítenivalónk nincs. Várjuk a mérkőzést, kellőképpen magabiztosak vagyunk és megteszünk mindent annak érdekében, hogy borítsuk a papírformát. Azt már a felkészülési mérkőzések során is és természetesen a Kecskeméti LC ellen is tapasztaltuk, hogy az első osztályban nagyobb az iram, de azért vagyunk itt, hogy fejlődjünk és alkalmazkodjunk ehhez. Fiatal a csapatom, nem féltem a srácokat.

A Harta-Csólyospálos mérkőzést szombaton, 17 óra 30 perces kezdettel rendezik meg a hartai sporttelepen.

 

 

