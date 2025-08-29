Jól kivitelezett fejest ugrott a mély vízbe a Csólyospálos

A Csólyospálos csapata győzelemmel tette emlékezetessé a bemutatkozást a hétvégén a vármegye egyben. Ábrahám-Furus Gergőt, a csapat szakvezetőjét kérdeztük az első élményekről, benyomásokról.

Csólyospálosi gólöröm a klub első vármegye egyes mérkőzésén

Fotó: Tóth Zsolt

Megküzdött a győzelemért a Csólyospálos

– A mérkőzés végig szoros, kiegyenlített, rendkívül küzdelmes volt. A Kecskeméti LC vezetett is 1-0-ra egy bombagóllal, aztán Szabó Bence egyenlített, Harkai Tibor pedig a hajrában a győztes gólt is megszerezte. A kispadról mennyire volt nehéz a meccs, mit éreztél, mondjuk a 80. perc táján, a beállásod előtt? Hajtani kell a győzelemért vagy inkább az a lényeg, hogy ne vereséggel rajtoljatok?

– A mérkőzés valóban végig nagyon kiegyenlített volt. Minden meccset nehezen élek meg az oldalvonal mellől, a megyei élvonalban való debütálásunkra ez hatványozottan igaz volt. Mondtam is a srácoknak a meccs előtt, hogy megértem, ha van bennük izgatottság, mert bennem is van egy egészséges izgalom de ez csak addig tart, amíg pályára nem lépek. Miután a félidőre hátrányba kerültünk, a legfontosabb részcélkitűzésünk az lett, hogy legalább az egy pontot megszerezzük. Ennek szellemében a találkozó 80. percében éppen az egyik támadónk helyére cseréltem be magam annak érdekében, hogy a védekezésünket stabilizáljuk. Ami a legszebb az egészben, hogy négy percre rá szabadrúgásból nekem sikerült gólpasszt adnom a győztes találatunk előtt, így nem csak a védekezésből sikerült kivennem a részem. Ez a győzelem pedig még nagyon fontos lehet a bennmaradás szempontjából, de ennyire ne menjünk előre.

– Igaz az az állítás, hogy hozzátok hasonló jellegű csapattal találkoztatok? Abban az értelemben, hogy mind a két oldalon sok a fiatal a keretben?

– Igen, igaz. Kíváncsiságból kiszámoltam, hogy a mi csapatunk átlag életkora 21,9 év, míg a KLC 19,5 évvel egy nálunk is fiatalabb kerettel rendelkezik. Nagyon régen fordult elő utoljára, hogy nálunk fiatalabb csapat lett volna az ellenfél, így bíztunk abban, hogy a rutin talán a mi javunkra billen végre. Úgy vélem, hogy a két gólunknál ez ki is jött.