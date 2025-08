A Csátalja SE utánpótlás csapatot is indít

Csátalján tavaly nyáron, közel harminc év szünet után újjáalakult a helyi labdarúgó csapat. A csátaljai gárda – amely húsz igazolt játékossal vágott neki az idénynek – a vármegyei harmadosztályú bajnokság Déli csoportjában szerepelt, nem is rosszul, hiszen közel ötven százalékos teljesítménnyel a 8. helyen zárt. Tíz mérkőzést megnyertek, négyet adtak döntetlenre, tizenkét alkalommal szenvedtek vereséget. A mérkőzések közt voltak olyanok, amelyeken kimondottan bravúros eredményt ért el a csapat, akadt persze olykor betli is, viszont Csátalján ugyanakkor már annak is örülnek, hogy az újonnan indult csapat nemhogy pofozógép nem lett a bajnokságban, hanem szép, vállalható eredményekkel szinte azonnal karakteres középcsapattá vált.

A Csátalja SE korosztályos csapatai

Fotó: Szanyiné Szabó Katalin

– Ezúton is hálásan köszönjük az önkormányzat és a szponzorok támogatását, illetve mindazok adományát, munkáját, akik fontosnak érzik a helyi sportot és tettek is érte – jelentette ki Dobokai Róbert, a felnőtt csapat edzője.

A Csátalja utánpótlás csapatot is indít

Az idei ősszel emelik a tétet, ugyanis amellett, hogy a felnőtt csapat nagy lelkesen, immár egy év rutinnal a háta mögött alig várja az őszi rajtot, az idén már utánpótláscsapatot is indítanak.

A képen a Csátalja U16-os csapata

Fotó: Szanyiné Szabó Katalin

– Az utánpótlás foci természetesen nem most indult nálunk, hiszen évek óta tartunk már nem csak nyári tábort, hanem rendszeres futballedzést is a gyerekeknek a községben. Ráadásul igen komoly létszámban járnak a gyerekek az edzésekre, hiszen közel negyven fővel foglalkoztunk a közelmúltban – tért át az utánpótlás-nevelésre Tóth Krisztián, az U16-os csapat edzője.

Nem is eredménytelenül, hiszen a gyerekek is szép sikereket értek el – csátaljai színekben. Az idén ősztől annyi változás lesz, hogy nemcsak a Bozsik programban (óvodás korosztálytól U11-ig) vesznek részt két csapattal, hanem U16-os csapatot is indítanak a vármegyei bajnokságban. A kicsiket Tamás József edzi.

Ennek a csátaljai egyesület számára nagy és örömteli előrelépésnek a megünneplésére tartottak augusztus elején Csátalján egy évadnyitót. Ezen az ünnepségen megjelent többek között Zsigó Róbert miniszterhelyettes államtitkár, a térség országgyűlési képviselője, Kernya Ákos, Csátalja polgármestere is, valamint az egyesület felnőtt és utánpótlás korú játékosai, megannyi vendég és nem utolsósorban a BSE Vaskút U16-os csapata. Az utóbbira komoly szerep várt, az ünnepi beszédeket és az ajándékok átadását követően ugyanis következett a fő programpont, a barátságos mérkőzés, amelynek keretében a Csátalja U16-os csapata a BSE Vaskút ugyanezen korosztályú gárdájával csapott össze a pályán. Az ünnepségen nem csak a játékosok tettek ki magukért, hanem a szakács is, az esemény ugyanis egy közös vacsorával zárult.