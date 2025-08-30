Győzelemmel kezdett a címvédő Szentmárton

A mérkőzés esélyese a bajnoki címvédő Szentmárton SE volt, ennek megfelelően az első játékrész végére Szilágyi Roland és Horváth Dániel góljaival 2-0-ás vezetést szerzett a Szentmárton. A második játékrész elején a Dunaegyháza részéről Freud Barnabás szépített. Az 59. és a 77. perc között aztán még háromszor betalált a Szalk – Horváth Dániel ismételt, feliratkozott a góllövők közé Rab Milán és Csonka Norbert is -, majd a 79. percben Freud Barnabás újra betalált Nagy Zoltán kapujába, így alakult ki az 5-2-es végeredmény.

A mérkőzés esélyese a bajnoki címvédő Szentmárton SE volt

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció