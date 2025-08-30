Győzelemmel kezdett a címvédő Szentmárton

augusztus 30., szombat

Bár a vármegye három Nyugati csoportjában szeptember első hétvégéjén rajtol el az idény, egy előrehozott mérkőzést már szombaton lejátszottak, a Szentmárton SE-Dunaegyháza SE találkozót. A mérkőzést a bajnoki címvédő nyerte.

Vincze Miklós

A mérkőzés esélyese a bajnoki címvédő Szentmárton SE volt, ennek megfelelően az első játékrész végére Szilágyi Roland és Horváth Dániel góljaival 2-0-ás vezetést szerzett a Szentmárton. A második játékrész elején a Dunaegyháza részéről Freud Barnabás szépített. Az 59. és a 77. perc között aztán még háromszor betalált a Szalk – Horváth Dániel ismételt, feliratkozott a góllövők közé Rab Milán és Csonka Norbert is -, majd a 79. percben Freud Barnabás újra betalált Nagy Zoltán kapujába, így alakult ki az 5-2-es végeredmény.

vármegye három nyugati csoport
A mérkőzés esélyese a bajnoki címvédő Szentmárton SE volt
