1 órája
Bonyolódik a Bokod-Borsód derbi sorsa
Sőt, nem is csak bonyolódik a Bácsbokod-Bácsborsód derbi sorsa, ami e hét végén lenne esedékes, hanem jelen állás szerint úgy fest, hogy el is marad. Nem elhalasztják el a bokod-borsód meccset, hanem jelen állás szerint az egyik fél nem fog tudni kiállni, így a másik zsebelheti be a három pontot.
A Bácsbokod-Bácsborsód derbi vármegye-szerte híres összecsapás. Az nem valószínű, hogy a vármegye távoli pontjairól is járnak erre a szomszédvári derbire, de hogy hírét már hallották mindazok, akiket érdekel a vármegyei amatőr foci, az biztos. A Bokod-Borsód derbi az, amiről látatlanban is tud akár sztorikat is a Bács-Kiskun vármegyei szurkoló. De még ha sztorikat nem is, az mindenképpen a tudni illik kategóriába tartozik, hogy a két falu határát jelző tábla között a távolság mindössze három kilométer, tehát földrajzilag is megvannak az adottságok ahhoz, hogy ebből a párharcból egy klasszikus szomszédvári derbi alakuljon ki. Ki is alakult, a legenda létezik, mindkét oldalon napestig tudnának mesélni nagy sikerekről, nagy kudarcokról. Az, hogy amikor az egyik falu megszerezte a bajnoki címet, és zászlós felvonulást tartott, ad hoc utcabált a másikban, még az enyhébb ugratások, froclizások kategóriájába tartozik.
Elmarad a Bokod-Borsód derbi?
Az idén mind a két csapat jól, győzelemmel kezdte a bajnokságot. A Bácsborsód a Kenderes SE vendéglátójaként rendezett gólfesztivált hazai pályán, a Bácsbokod pedig idegenből, Csátaljáról hozta el mind a három pontot egy 3-2-es sikerrel.
A Bácsbokod ugyanakkor először nem hivatalos szálakon, majd hivatalosan is megkereste a Bácsborsódot, hogy szeretnék közös megegyezéssel elhalasztani a rangadót, miután a meccs napján Erdélyben, egészen pontosan Csíkszeredán vennének részt egy tornán, így nem tudnak kiállni a bajnokira. Értesüléseink szerint a Bokod több dátumot is felajánlott tartalék megoldásként, a Borsód azonban ezeket elutasította. A saját szemszögéből mind a két fél vádolhatja merevséggel a másikat. A Bokod tehát felajánlott több tartalék időpontot, a borsódiak viszont a tartalék időpontokat azért nem tudták elfogadni, mert nagyon sokan nem is csak egy munkahelyen dolgoznak, és a sorsolás ismeretében mindenki már augusztus elején igyekezett szabaddá tenni a meccsnapokat, meccsdélutánokat, és azt tologatni emiatt nehéz.
A meccs egyébként eredetileg augusztus 30., szombat, 17 óra 30 percre volt kiírva.
A több bokodi ajánlat elutasítása után a Borsód végül abba belement volna, hogy a szombat 15 órás kezdésre talán össze tudják hozni a csapatukat. Az viszont Bokodnak nem felel meg – csütörtök hajnalban indul a bokodi küldöttség Csíkszeredára, egy rangos tornára –, így aztán a helyzet most jelen pillanatban úgy áll, hogy a két klub nem a szurkolóit toborozza a nagy meccsre, hanem arról értesíti a táborokat, hogy a meccs elmarad.
Kommentháború a meccs miatt
Hogy melyik fél a merevebb, melyik fél az engedékenyebb, azt kibogozni a lehetetlenséggel határos. Egyvalami van, amiben mind bokodiak, mind borsódiak egyetértenek, az pedig az egyik hozzászólás, amely a meccs elmaradását vitató poszt alá írt be egy borsódi szurkoló.
Természetesen ugyanis többen is hozzászóltak a hírhez, szerencsére nem túl széleskörű és kulturált hangnemű kommentháború alakult ki – sőt, pontosítani ildomos: nem is háború, inkább csak villongás –, amelyben egy a problémát illetően semleges – tehát nem is bokodi, nem is borsódi – hozzászóló megemlítette, hogy milyen kár, hogy két, egymáshoz ennyire közel fekvő falu sem tud egy ilyen dologban megegyezni. A csípőből jött válaszból kiderült, hogy még a földrajzi távolság is relatív. „Tudod te milyen messze van az részegen gyalog…” utalt a Bokod-Borsód távolságra egy minden bizonnyal sokat látott és sokat tapasztalt hozzászóló. Nos, ez, vagyis hogy ennek a távolságnak a képtelenül hosszú voltát valóban megtapasztalták, egyelőre az egyetlen tény, amiben jelenleg a bokodi és borsódi vezetők, játékosok, exjátékosok, szurkolók egyet tudnak érteni. Mert nem is férfiember a talpán, aki ezt még meg nem tapasztalta, meg nem próbálta. Ráadásul az, hogy valaki még nem próbálta, az nem garancia arra, hogy nem kerül olyan helyzetbe, hogy kénytelen lesz megpróbálni.
De a meccsre visszatérve, nagy kár lenne pedig ezért a derbiért, hiszen ha szabad alkalmilag szót gyártani a Hungaricum mintájára, akkor megyénk labdarúgásában ez a párosítás egyfajta Bács-Kiskunicum. (Az, hogy a helyzet súlyosságát illusztrálandó megalkotott alkalmi kifejezésben szerepel az egyik, a pályák közelében lévő kocsmákban keresett termék, pusztán a véletlen műve.)