Bonyolódik a Bokod-Borsód derbi sorsa

A Bácsbokod-Bácsborsód derbi vármegye-szerte híres összecsapás. Az nem valószínű, hogy a vármegye távoli pontjairól is járnak erre a szomszédvári derbire, de hogy hírét már hallották mindazok, akiket érdekel a vármegyei amatőr foci, az biztos. A Bokod-Borsód derbi az, amiről látatlanban is tud akár sztorikat is a Bács-Kiskun vármegyei szurkoló. De még ha sztorikat nem is, az mindenképpen a tudni illik kategóriába tartozik, hogy a két falu határát jelző tábla között a távolság mindössze három kilométer, tehát földrajzilag is megvannak az adottságok ahhoz, hogy ebből a párharcból egy klasszikus szomszédvári derbi alakuljon ki. Ki is alakult, a legenda létezik, mindkét oldalon napestig tudnának mesélni nagy sikerekről, nagy kudarcokról. Az, hogy amikor az egyik falu megszerezte a bajnoki címet, és zászlós felvonulást tartott, ad hoc utcabált a másikban, még az enyhébb ugratások, froclizások kategóriájába tartozik.

Bevonul a Bokod-Borsód a szomszédvári derbire

Fotó: Jarmaczkiné Ispánovics Judit/ archív-felvétel

Elmarad a Bokod-Borsód derbi?

Az idén mind a két csapat jól, győzelemmel kezdte a bajnokságot. A Bácsborsód a Kenderes SE vendéglátójaként rendezett gólfesztivált hazai pályán, a Bácsbokod pedig idegenből, Csátaljáról hozta el mind a három pontot egy 3-2-es sikerrel.

A Bácsbokod ugyanakkor először nem hivatalos szálakon, majd hivatalosan is megkereste a Bácsborsódot, hogy szeretnék közös megegyezéssel elhalasztani a rangadót, miután a meccs napján Erdélyben, egészen pontosan Csíkszeredán vennének részt egy tornán, így nem tudnak kiállni a bajnokira. Értesüléseink szerint a Bokod több dátumot is felajánlott tartalék megoldásként, a Borsód azonban ezeket elutasította. A saját szemszögéből mind a két fél vádolhatja merevséggel a másikat. A Bokod tehát felajánlott több tartalék időpontot, a borsódiak viszont a tartalék időpontokat azért nem tudták elfogadni, mert nagyon sokan nem is csak egy munkahelyen dolgoznak, és a sorsolás ismeretében mindenki már augusztus elején igyekezett szabaddá tenni a meccsnapokat, meccsdélutánokat, és azt tologatni emiatt nehéz.

A meccs egyébként eredetileg augusztus 30., szombat, 17 óra 30 percre volt kiírva.

A több bokodi ajánlat elutasítása után a Borsód végül abba belement volna, hogy a szombat 15 órás kezdésre talán össze tudják hozni a csapatukat. Az viszont Bokodnak nem felel meg – csütörtök hajnalban indul a bokodi küldöttség Csíkszeredára, egy rangos tornára –, így aztán a helyzet most jelen pillanatban úgy áll, hogy a két klub nem a szurkolóit toborozza a nagy meccsre, hanem arról értesíti a táborokat, hogy a meccs elmarad.