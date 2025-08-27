Megegyeztek a felek: mégis megrendezik a Bokod-Borsód derbit

A hét elején beszámoltunk arról a szomorú fejleményről, hogy a vármegye három Déli csoportjában elmarad a hétvégén esedékes Bácsbokod-Bácsborsód derbi, ami mind a két csapat vezetősége, játékosai és szurkolótábora számára rendre az év rangadója. Korábbi cikkünkben azt is kifejtettük, hogy milyen sajnálatos, hogy a két klub ezúttal nem toborozza a szurkolóit a rangadóra, hanem arról értesíti őket, hogy a mérkőzés nem kerül lejátszásra. Ez a helyzet szerdán délután megváltozott, megegyezésre jutott a két klub, és most már újra szurkolni hívják a szimpatizánsokat, mind a hazai csapat, mind a vendég gárda. Az eredetileg vasárnap délután 17 óra 30 percre kiírt mérkőzést szombaton délután rendezik meg.

A szurkolótábor egy része egy korábbi Bokod-Borsód rangadón

Fotó: Jarmaczkiné Ispánovics Judit/ archív-felvétel

Megegyeztek a felek a Bokod-Borsód derbiről

„Rengeteg egyeztetés és telefonbeszélgetés után sikerült egy időpontot összehoznunk a mérkőzésre, ami szombaton 15 órakor kerül megrendezésre Bácsbokodon” – áll a Bácsbokod közleményében. „Csapatunk néhány kulcsjátékosa sajnos nem lesz jelen a mérkőzésen, de igyekezni fogunk így is. Köszönjük a hazai és a vendégjátékosok hozzáállását, hogy megrendezésre kerülhet a mérkőzés. Várunk minden kedves szurkolót!”

„Mivel játékosaink nem az interneten, hanem a pályán szeretnék megvívni ezt a csatát, és úgy látszik, hogy a hazai csapat is, így örömmel jelentjük, hogy sikerült közös nevezőre jutni, és a rangadó 2025. augusztus 30-án 15 órakor megrendezésre kerül” – áll a Bácsborsód közleményében. „Várunk mindenkit szeretettel, hogy együtt biztassuk a fiúkat ezen a várva várt mérkőzésen!”

A Bokod-Borsód meccset illetően tehát végül mind a két csapat engedett, annyit mindenképpen, hogy ne maradjon el a vármegye egyik legnagyobb hagyománnyal rendelkező szomszédvári derbije. Mind a két klub úgy döntött tehát, hogy ér annyit ez a rangadó, hogy megpróbáljanak felülkerekedni a nehézségeken. A Bácsbokod a csíkszeredai, hőn várt tornát sem kénytelen lemondani – amire csütörtökön hajnalban indul el a bokodi küldöttség –, de a szomszédvári derbire is kiáll végül. A borsódiak korábban a szombat 15 órai időpontot úgy ajánlották fel, hogy tudták, épp hogy ki tud állni a csapat, lesz, aki a munkahelyéről éppen a kezdésre odaér, tehát borsódi szempontból sem lesz ideális a helyzet – ráadásul hét közben két kulcsjátékosuk, Török Endre és Szilasi Richárd átigazolt a Bácsalmásba –, a rangadó azonban – és ez a lényeg – nem marad el.