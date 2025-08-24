A kupában továbbjutott a Bócsa és a Dusnok

Kiskunhalason két, a vármegyei harmadosztályú bajnokság Közép csoportjában szereplő csapat találkozott, a Kiskunhalasi FC és a Bócsa-Market Bócsai SE. A mérkőzés előtt a két kispad látványa már vendégsikert ígért. A hazai kispad üresen árválkodott, a vendégek pedig alig fértek el az őket illető tereptárgyon.

A Bócsa gárdája az előző idény zárásakor, a megérdemelt bronzéremmel

Fotó: Vincze Miklós / Archív felvétel

A Bócsa hét gólt is rúgott

A hazai csapatban nagyon sokan nyaralás, szabadság miatt nem tudták vállalni a mérkőzést, így tizenegy játékossal álltak ki a mérkőzésre, a hazai kapuba az 58 esztendős Várszegi Csaba állt be. A nagy lelkesedéssel játszó Bócsa 4-0-ás félidő után 7-0 arányban győzött, és továbbjutott. A vendégek góljain három játékos osztozott. Vincze Márton háromszor talált be, Vincze Damján és Varga Tibor pedig duplázott.

A Dusnok és a Bátya meccse

A vármegye háromban szereplő Bátya és az előző idényben a vármegye kettő Déli csoportjában a bajnoki címért küzdő, végül ezüstérmes Dusnok mérkőzése vendégsikert ígért, és azt is hozott. 5-0-ás félidő után 13-1 arányban nyerték meg a mérkőzést rácok. A dusnoki gólgyártásból hat játékos vette ki a részét. Bolvári Zoltán hat alkalommal zörgette meg Varajti Gábor kapujának a hálóját. Kétszer volt eredményes Rónai Antal és Bárdos László, de feliratkozott a góllövők közé Bolvári Dávid, Szarka Balázs és Varga Alex is. A hazaiak becsületgólját Kákonyi Róbert szerezte.

Bolvári Zoltán (Dusnok) hat gólt szerzett

Fotó: Tóth Zsolt

A góllövőlista

Bolvári Zoltán ezzel a hatossal a vármegyei kupa góllövőlistájának az élére állt, mögötte a Pálmonostora játékosa, Horváth Zalán áll a második helyen, öt góllal. Az első fordulóban négyszer volt eredményes Borsos Tamás (Uszód), Bölcskei Máté (Dunagyöngye SK), Katus Menyhért (Felsőszentiván), Nagy Levente (Nyárlőrinc.) Az első forduló gólvadászata még nem zárult le, hiszen az első körből a Jászszentlászló-Kunfehértó és a Császártöltés-Dunaszentbenedek kupacsata még hátravan.