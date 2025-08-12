Blaszák Lilla ezüstérmet szerzett a Világjátékokon

A kínai Csengtuban zajló IWGA Világjátékok az uszonyos úszók számára a tegnapi napon véget ért. A nem olimpiai sportágak legrangosabb versenyén a magyar válogatott minden idők eddigi legjobb eredményét érte el: 5 arany-, 3 ezüst- és 1 bronzéremmel gazdagodott a magyar küldöttség, amelynek négy kecskeméti sportoló is a tagja volt. A hírös városi sportolók közül Blaszák Lilla a dobogó második fokára állhatott 200 méteres felszíni úszásban, emellett három 4., egy 5., egy 6. és egy 8. helyezés született.

Blaszák Lilla ezüstéremmel távozott a versenyről

Fotó: Beküldött fotó

Blaszák Lilla már rutinos versenyző

– Nagyon fiatal versenyzőkkel érkeztünk Kecskemétről az uszonyos úszás legrangosabb világversenyére – mondta Juhos Gergely, a kecskeméti BÁCSVÍZ KVSC szakosztályvezetője. – Szili Ágnes, Turucz Zoé és Wórum Regő első alkalommal indultak a Világjátékokon, míg Blaszák Lillának ez már második szereplése volt, így ő rutinos versenyzőnek számított. Jól sikerült a felkészülésünk, éreztük, hogy jó formában vannak a sportolók, de ezek a nagyszerű eredmények még így is messze felülmúlták várakozásainkat. Lilu ezüstérme ebben a hihetetlenül erős mezőnyben káprázatos teljesítmény, rendkívül érett versenyzést mutatott. Turucz Zoé 17 évesen negyedik lett, Wórum Regő pedig szakadt keresztszalagokkal is tisztességgel helyt tudott állni. Külön büszkeség a számomra, hogy az unokahúgom, Szili Ágnes is az indulók között volt és nagyon profi versenyzést láthattam tőle. Feltétlenül ki kell emelnem Szabó László edző kollégám munkáját is, aki remekül építette fel az utóbbi évek edzéseit és hozta ki sportolóinkból a maximumot. Úgy gondolom, hogy ez a verseny mind az ötük diadala. Most a nyár hátralévő része a pihenésé, szeptembertől pedig elkezdjük a felkészülést a következő versenyidényre – fejezte be az értékelését Juhos Gergely.

A kecskeméti delegáció

Fotó: Beküldött fotó

Eredmények:

Blaszák Lilla, 2. helyezés, 200 m felszíni úszás, 1:28,42, új országos csúcs.

Blaszák Lilla, 4. helyezés, 400 m felszíni úszás, 3:17,19, új országos csúcs.

Turucz Zoé, 4., helyezés, 50 m uszonyos gyorsúszás, 21,88

Suba Sára-Senánszky Petra-Szili Ágnes-Blaszák Lilla, 4. helyezés, női 4X100 m felszíni úszás, 2:40,45.