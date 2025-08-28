NB I-ből igazolt csatárt a KTE

Beke Péter Budapesten született, utánpótlás éveit a Dalnoki Akadémia és a Ferencváros kötelékében töltötte. 2017-ben a német Hamburg igazolta le, itt mutatkozhatott be a felnőttek között a HSV tartalékcsapatában a német negyedosztályban, azok után, hogy a korosztályos bajnokságokban rengeteg gólt szerzett. 2021-ben tért haza, előbb Zalaegerszegen, majd Budafokon játszott, utóbbi klubnál találta meg igazán a számításait. A 2022/2023-as idényben az NB II-ben 15 gólt és 5 gólpasszt termelt, emellett komoly részt vállalt abban is, hogy a BMTE meglepetésre eljutott a kupadöntőig. A Magyar Kupában további 6 gólt és egy gólpasszt jegyzett.

Beke Péter érkezett

Fotó: KTE/kecskemetite.hu

Beke Péter jól ismeri az új stábot

Budafok után Paksra igazolt, ám még szezon közben Nyíregyházára került, ahol fél szezon alatt 5 gólt és 2 gólpasszt ért el minden sorozatot figyelembe véve, csapatával végül bajnokként jutott fel az élvonalba, emellett a négy közé jutott a Magyar Kupában. A mögöttünk hagyott idényben 25 meccsen 6 gól és 3 gólpassz volt a mérlege az NB I-ben.

Beke Péter vételi opciót tartalmazó kölcsönszerződéssel igazolt most a KTE-hez. Jól ismerheti az új vezetőedző, Tímár Krisztiánt is, hiszen Nyíregyházán dolgoztak már együtt:

– Örülök, hogy itt lehetek, illetve lezárult egy két hete tartó folyamat, mert egy családias közegbe érkeztem. Jól ismerem a klubot, régóta követem, nagy eredmények vannak a KTE mögött. Van egy célunk, amiben szeretném segíteni a csapatot, ez a legfontosabb, az egyéni célok csak ezután következnek, de természetesen azok is megvannak részemről. Jól ismerem az új szakmai stábot is, ami nyilván előny esetemben, hiszen tudom, hogy mit várnak el tőlem – mondta Beke Péter.