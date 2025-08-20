Banó-Szabó Bencének sokat jelent a gólja

Banó-Szabó Bence mögött verejtékkel teli egy év áll, súlyos sérülése miatt a teljes előző idényt kihagyta a Kecskeméti TE játékosa, ráadásul nem először kellett erőt merítenie egy hosszú felépüléshez. Hosszú böjt után örülhetett így újra gólnak a Fehérvár ellen 3–1-re megnyert meccsen, hiszen utoljára 2024. március 9-én a Kisvárda ellen talált be.

Banó-Szabó Bence gólja mellett remek teljesítményt nyújtott

Fotó: Reti Attila

Banó-Szabó Bence örül góljának

– Rengeteget jelent számomra ez a gól, hosszú őt van mögöttem és nagyon sok embernek tartozom köszönettel, elsősorban a családomnak és a páromnak. Rászolgáltam már, nagyon sokat edzettem és küzdöttem ezért. Önkritikus vagyok magammal, én még tudom, hogy ennél több van bennem. Kell még egy kicsi idő, de egyre jobban érzem magam, tudok hozzátenni a csapat teljesítményéhez, örülök annak is, hogy Gera Zoltán ennyire bízik bennem. A legfontosabb viszont a csapat és a klub, kecskeméti születésűként ez nekem nagyon fontos. Bízom benne, hogy most már elindulunk felfelé. – mondta Banó-Szabó Bence.

A játékos mellett a csapatnak is nagyon sokat jelent ez a siker, hiszen a KTE februárban nyert utoljára hazai pályán, két bajnokit egymás után pedig még régebben húzott be a társaság, még 2024 májusában.

– Nagyon rég volt olyan, hogy a csapat kétszer nyert egymás után, meg is könnyebbült véleményem szerint a társaság. Külön öröm, hogy megérdemelten nyertünk, jól játszottunk, az első félidőben akár el is dönthettük volna a találkozót. A második félidőben egy kicsit talán bealudtunk, de örülök, hogy a gólommal tulajdonképpen lezártuk a meccset a Videoton ellen– tette hozzá Banó-Szabó.