Labdarúgás

Tompa ad otthont a 8. Andróczki Máté emlékmérkőzésnek

AZ idén Tompán rendezik meg a 8. Andróczki Máté emléktornát. A hagyományoknak megfelelően ezúttal is Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegye U19-es válogatott csapatai tisztelegnek a fiatalon elhunyt labdarúgó előtt.

Vincze Miklós

Idén immár a nyolcadik alkalommal rendezik meg az Andróczki Máté emléktornát. Ezúttal először Andróczki Máté szülőfaluja, Tompa ad otthont annak a mérkőzésnek, amelyen a Bács-Kiskun és a Csongrád-Csanád vármegyei U19-es válogatottak mérik össze erejüket a fiatalon elhunyt labdarúgó emlékére.

Andróczki Máté emlékmérkőzést rendeznek Tompán
Nyolcadik alkalommal emlékeztek meg Andróczki Mátéról
Fotó: Török János / delmagyar.hu

Andróczki Máté emléke előtt tisztelegnek

A Bács-Kiskun vármegyei U19-es válogatott szakmai irányítását – akárcsak tavaly – idén is Földes Péterre, a Szilády RFC edzőjére bízta a vármegyei igazgatóság.

– Ismét Losonczy László igazgató és Torbavecz Tamás kerestek meg azzal, hogy vállalnám-e a feladatot – mondta Földes Péter. – Nagy örömmel töltött el, hogy újra rám gondoltak. Több klubot is megkerestem a keret kialakítása során, a legtöbben pozitívan fogadták a felkérést, bár különböző okok miatt nem minden egyesület tudott játékost küldeni. Egy biztos: a rendező Tompai SE és szurkolói nagyon büszkék arra, hogy egy helyi játékos is bekerült a válogatottba. Úgy érzem, erős keret jött össze, és meggyőződésem, hogy a srácok – akárcsak tavaly – jó mérkőzést vívnak majd, méltóképpen képviselve Bács-Kiskun vármegyét.

A Bács-Kiskun vármegyei U19-es válogatott kerete

Lakos-Bán Levente, Ficsór Gergő, Rontó Péter, Takács Erik, Teleki Dávid, Tompa Dániel (Szilády RFC)
Kovács Kevin, Magyar Zalán (Csólyospálos)
Gáspár Zalán (Jánoshalma)
Erb Richárd Balázs, Hornyák Dávid, Patocskai Balázs (Bácsalmási PVSE)
Hegedűs Levente, Kertész Dávid, Solymosi Áron Bendegúz, Terjék Zoltán (Kiskunfélegyháza)
Polyák Kristóf (Kalocsa)
Friebert Viktor (Tompa)

A mérkőzésre augusztus 20-án kerül sor Tompán, délelőtt 10 órától. 

 

 

