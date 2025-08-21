augusztus 21., csütörtök

Labdarúgás

1 órája

Bács-Kiskun nyerte az Andróczki Máté emléktornát

Címkék#Andróczki Máté Emléktorna#labdarúgás#mérkőzés

Évről-évre Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegye U19-es válogatottja vív gálamérkőzést azon a mérkőzésen, amellyel a fiatalon elhunyt labdarúgóra emlékeznek. Idén nyolcadik alkalommal rendezték meg az Andróczki Máté Emléktornát.

Vincze Miklós

A Bács-Kiskun Vármegyei Igazgatóság igazgatója, Losonczy László akárcsak tavaly, az idén is Földes Pétert, a Szilády RFC edzőjét kérte fel arra, hogy vállalja el az U19-es válogatott mellett az edzői feladatokat. Így ő állította össze a keretet és természetesen ő is meccselt a csapattal. A Bács-Kiskun vármegyei válogatottba az idén adott játékost a Bácsalmás, a Csólyospálos, a Jánoshalma, a Kalocsa, a Kiskunfélegyháza, a Szilády RFC és a Tompa. Utóbbi beválogatásának nagyon örültek a rendezők, az idei emléktornát ugyanis Tompán rendezték. A viadalon Andróczki Máté szülei is jelen voltak, akárcsak a húga, Andróczki Flóra.

A Bács-Kiskun vármegyei labdarúgók az Andróczki Máté Emléktornán
A Bács-Kiskun vármegyei U19-es válogatott az Andróczki Máté Emléktornán
Fotó: Beküldött fotó

Az Andróczki Máté emléktornát a Bács-Kiskun vármegyei fiatalok nyerték

Tavaly vereséget szenvedett Bács-Kiskun vármegye, az idén azonban alaposan visszavágtak a Csongrád-Csanád vármegyei fiataloknak, ugyanis 4-0-ás félidőt követően 8-1 arányú győzelmet aratott a Földes Péter által dirigált csapat.

A Bács-Kiskun vármegyei válogatott a Göcsei Dániel – Magyar Zalán, Rontó Péter, Terjék Zoltán, Lakos Pál Levente, Hornyák Dávid, Erb Richárd, Teleki Dávid, Ficsór Gergő, Gáspár Zalán, Patyi Donát tizeneggyel kezdte meg a mérkőzést, de szóhoz jutott még Tompa Dániel, Bulyáki Bence, Kertész Dávid, Patocskai Balázs, Kovács Kevin és Polyák Kristóf is. 

A gólokat négyen szerezték. A Jánoshalma játékosa, Gáspár Zalán öt alkalommal is bevette az ellenfél kapuját, a maradék három találaton a csólyospálosi Patyi Donát és Magyar Zalán, illetve a bácsalmási Erb Richárd osztoztak.

– Elsősorban szeretnék köszönetet a szervezőknek, hogy az idén is megrendezésre került ez az esemény – mondta a mérkőzést követően Földes Péter. – Az idei évben egy nagyon jó csapat jött össze. A meccs elejétől magunkhoz ragadtuk a kezdeményezést és már az első percekben kétgólos előnybe kerültünk. Ezt követően is nagyon jól játszottunk, és szép gólokat szereztünk. A második félidő elején egy kicsit megültünk ugyan, de az ivószünet után újra erőre kaptunk és még további négy gólt tudtunk szerezni. Azt gondolom, hogy ez a találkozó nagyszerű reklámja volt a labdarúgásnak. További sok sikert az ellenfelünknek, remélem, hogy jövőre is találkozunk – nyilatkozta Földes Péter.

Díjátadó

A díjakat a mérkőzés után Nógrádi Tibor, az MLSZ Csongrád-Csanád vármegyei Igazgatóságának az igazgatója, Bács-Kiskun vármegyei részről pedig Torbavecz Tamás, a BKMLSZ versenybizottságának a tagja adták át, majd ezt követően közös ebéd várt a résztvevőkre.

 

 

