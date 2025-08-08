A kiesés után sem állt meg az élet Akasztón

Az, hogy nem volt túl sikeres az Akasztó FC számára a 2024/25-ös idény, enyhe kifejezés. A mögöttünk álló idényt akasztói szemszögből jó darabig a hitetlenkedés, majd a letargia jellemezte. Mind a szurkolók, mind a vezetőség, de maguk a játékosok is hitetlenkedve és egyre nagyobb elkeseredéssel konstatálták az idény során, hogy a csapat nyeretlenségi sorozata egyre tovább nyúlik, ennek ellenére ha egy akasztói drukkernek vagy vezetőnek valaki a tavaszi idény elején azt jósolta volna, hogy a csapat majd csak a 28. fordulóban, május 18-án szerzi meg az első győzelmét, akkor azt a személyt biztosan kókler jósnak nyilvánították volna. Márpedig így történt, és az Akasztó végül egy győzelemmel és három döntetlennel a sereghajtó pozícióban zárt.

Varga Barnabás (labdával) hazatért, hogy az Akasztót erősítse

Fotó: Beniczki Dávid

Vármegye II-be került az Akasztó

Az akasztói gyötrelmeknek azonban itt még nem lett vége, a nyár elején ugyanis kiderült, hogy bő másfél évtized után először a 2025/26-os idényben több, a vármegye egyes szereplésre jogosult nevez az első ligába, mint ahány hely van az első ligában. Így aztán a nyár körömrágással telt Akasztón, azt figyelték, hogy történik-e olyan esetleges visszalépés, amelynek köszönhetően mégsem esik ki a csapat. Egy rendezett visszalépés végül valóban történt, a Solté, az a felszabadult hely azonban a Bácsalmást mentette meg, amely az utolsó előtti helyen zárt a vármegye egyben. A csoportok beosztásakor vált bizonyossággá, hogy az Akasztó kénytelen a vármegyei másodosztályban folytatni.

– Nem tagadom, meglehetősen nagy volt a letargia a szurkolók és a vezetőség körében is – tekintett vissza a közelmúltra Judák László, az Akasztó technikai vezetője. – Sőt, talán pontosabban fogalmazok, ha azt mondom, hogy az elkeseredés volt az úr. Az, hogy föladjuk, az természetesen szóba sem került, viszont nem fogadta kitörő az öröm, amikor a nyár derekán biztossá vált, hogy valóban lesz egy kieső a vármegyei első osztályból, és az mi leszünk. Bosszankodtunk azon is, hogy az elmúlt bő másfél évtizedet tekintve éppen akkor betlizett a csapat, amikor ez ilyen súlyos következményekkel járt. Olyan értelemben, hogy az előző években a sereghajtók is maradhattak az első osztályban, mivel rendre lészámfeltöltési problémákkal küzdött a vármegye egy.