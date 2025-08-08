1 órája
A kiesés után sem állt meg az élet Akasztón
Hosszú éveken át elképzelhetetlen volt a vármegyei első osztályú bajnokság Akasztó nélkül, és már közel két évtizede nem volt kieső a vármegye egyből. A 2024/25-ös idény végén azonban lett, és éppen a nagy szurkolótáborral büszkélkedő Akasztó járt pórul. Bizony, trauma volt ez az akasztóiak számára, de összeszedték magukat, és már a vármegye kettes rajtra készülnek.
Az, hogy nem volt túl sikeres az Akasztó FC számára a 2024/25-ös idény, enyhe kifejezés. A mögöttünk álló idényt akasztói szemszögből jó darabig a hitetlenkedés, majd a letargia jellemezte. Mind a szurkolók, mind a vezetőség, de maguk a játékosok is hitetlenkedve és egyre nagyobb elkeseredéssel konstatálták az idény során, hogy a csapat nyeretlenségi sorozata egyre tovább nyúlik, ennek ellenére ha egy akasztói drukkernek vagy vezetőnek valaki a tavaszi idény elején azt jósolta volna, hogy a csapat majd csak a 28. fordulóban, május 18-án szerzi meg az első győzelmét, akkor azt a személyt biztosan kókler jósnak nyilvánították volna. Márpedig így történt, és az Akasztó végül egy győzelemmel és három döntetlennel a sereghajtó pozícióban zárt.
Vármegye II-be került az Akasztó
Az akasztói gyötrelmeknek azonban itt még nem lett vége, a nyár elején ugyanis kiderült, hogy bő másfél évtized után először a 2025/26-os idényben több, a vármegye egyes szereplésre jogosult nevez az első ligába, mint ahány hely van az első ligában. Így aztán a nyár körömrágással telt Akasztón, azt figyelték, hogy történik-e olyan esetleges visszalépés, amelynek köszönhetően mégsem esik ki a csapat. Egy rendezett visszalépés végül valóban történt, a Solté, az a felszabadult hely azonban a Bácsalmást mentette meg, amely az utolsó előtti helyen zárt a vármegye egyben. A csoportok beosztásakor vált bizonyossággá, hogy az Akasztó kénytelen a vármegyei másodosztályban folytatni.
– Nem tagadom, meglehetősen nagy volt a letargia a szurkolók és a vezetőség körében is – tekintett vissza a közelmúltra Judák László, az Akasztó technikai vezetője. – Sőt, talán pontosabban fogalmazok, ha azt mondom, hogy az elkeseredés volt az úr. Az, hogy föladjuk, az természetesen szóba sem került, viszont nem fogadta kitörő az öröm, amikor a nyár derekán biztossá vált, hogy valóban lesz egy kieső a vármegyei első osztályból, és az mi leszünk. Bosszankodtunk azon is, hogy az elmúlt bő másfél évtizedet tekintve éppen akkor betlizett a csapat, amikor ez ilyen súlyos következményekkel járt. Olyan értelemben, hogy az előző években a sereghajtók is maradhattak az első osztályban, mivel rendre lészámfeltöltési problémákkal küzdött a vármegye egy.
Változások a csapatban
A letargia aztán – ahogy az már ilyenkor lenni szokott – a megoldás keresése közben kezdett oszladozni. Akasztón ugyanis úgy döntöttek, hogy ha már a vármegye kettőben indul a csapat, akkor szélnek eresztik az úgymond légiósokat – azaz jelen esetben nem akasztói kötődésű, nem egy esetben tapasztalt futballistákat –, és elsősorban helyi fiatalokra támaszkodva vágnak neki a másodosztályú idénynek. Ehhez adott volt az előző években a vármegye háromban szereplő Akasztó II. kerete. Sőt, tulajdonképpen a volt vármegye hármas csapat keretének a tagjai voltak azok, akik elsőként tudtak lelkesedni az új helyzet láttán, mondván: most alkalmuk nyílik bizonyítani a tudásukat.
Így aztán nagyon sok igazolás nem is történt Akasztón.
Varga Barnabás tért haza Kecskemétről, Bánszki Dávid is újra az akasztói felnőtt csapatban folytatja, és értékes igazolásnak számít Boldizsár Csaba is, aki nemhogy szerepelt már korábban akasztói színekben, hanem egyenesen házi gólkirály is volt.
– Nagyon örülünk annak, hogy maradt a csapatkapitány, a kapus Németh Zsolt, annál is inkább, mert nélküle szinte elképzelhetetlen az Akasztó, illetve hogy Vincze Dezső is az egyébként nagyjából húsz, huszonkét fős felnőtt keret tagja maradt – jelentette ki Judák László. – Összeszedte magát a vezetőség és a társaság is. Az edző természetesen maradt továbbra is Szrenkó István, nem csak amiatt, mert helyi, hanem azért is, mert nála többet aligha tett bárki is az elmúlt években az akasztói futballért. Heti három edzéssel készülünk a bajnoki rajtra. A tavalyi, keserves tapasztalatok alapján tudjuk, hogy mennyire fontos ezeken az edzéslátogatottság. A keretben persze vannak egyetemisták, akik az ősszel hét közben nem tudnak edzésre járni, de egyébként heti három alkalommal fog készülni a keret. Abban reménykedünk, hogy egy fiatal, ebből kifolyólag lendületes, energikus akasztói csapat fogja újra megmelengetni a szurkolók szívét.
Így készülnek a meccsekre
Az első felkészülési mérkőzést a szintén hátrébb, a vármegyei első osztályba a vármegye háromba vonuló Solt vendégeként vívták az akasztóiak, azt 7-2 arányban megnyerték. Ami az akasztói gólokat illeti, kétszer is betalált Kósa Bence, Palla Lajos és Vincze Dezső, és Varga Barnabás is feliratkozott a góllövőlistára.
A második edzőmeccsen, július végén a vármegye egyes Soltvadkertet látták vendégül, azt 3-0 arányban nyerte a vadkerti gárda.
Majd következett az elmúlt hétvégén a Soltvadkerti TE második csapata elleni találkozó, amely 2-2-re végződött, ezen a meccsen, amelyen több hiányzó is nehezítette Szrenkó István dolgát, a két hazai gólt Varga Barnabás szerezte.
Ezen a hétvégén ha csak egy felkészülési meccs erejéig is, de újra életre kel az örökrangadó, szombaton, 17 órai kezdettel ugyanis a vármegye egyes rajtra készülő Kiskőrösi LC vendége lesz az Akasztó FC.