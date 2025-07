Kialakult a vármegyei első és másodosztály őszi bajnoki programja

A vármegyei osztályú bajnokságok közül az élvonal rajtján két újonc is bemutatkozhat az első körben, hiszen a KTE II., valamint a Csólyospálos is nyáron került a ligába. A kecskeméti fiatalok a tavalyi bronzérmes Kunbajával, míg a Csólyospálos a Kecskeméti LC-vel kezd. A címvédő Tiszakécske II. a korábbi többszörös bajnok, ám nyáron nagy átalakuláson áteső Kiskunfélegyházát fogadja, míg a Kiskőrös és a Soltvadkert, valamint a Baja és a Jánoshalma is érdekesnek tűnő párharcra készül.

A vármegyei osztályú bajnokság előtt a kupában hangolhat a mezőny

Fotó: Pozsgai Ákos

A vármegyei osztályú bajnokság előtt a kupa rajtol el

A vármegyei II. osztály immáron egy csoportos, a nyitány sláger meccsének a Kerekegyháza és az Akasztó csatája tűnik. A vármegyei I. osztály augusztus 23-án, a másodosztály szeptember 6-án rajtol el.

Az idény első meccseit azonban a vármegyei kupában rendezik majd augusztus 16-án, melynek sorsolása ugyancsak elkészült, 62 csapat kezdi meg a sorozat küzdelmeit augusztus 16-án.

A MOL Magyar Kupa 1. fordulója már augusztus első hétvégéjén elrajtol, ez öt klubot érint már. A Kiskőrös 2-án (szombaton) 16 óra 30 perckor fogadja a BKV Előrét, ugyanekkor látja vendégül a Baja a Nagykanizsát, a Solt pedig a Rákóczifalvát. Ugyancsak szombaton, 17 órakor a Kiskunfélegyháza az XV. Kerületi Issimo vendége lesz. Egyedül a Jánoshalma meccse marad vasárnapra, a JSE a Tiszaföldvárt fogadja 16 óra 30 perckor.

A vármegyei I. osztály 1. fordulójának programja:

Augusztus 23., szombat:

Kecskeméti TE II.–Kunbajai SE, 17 óra

Tiszakécskei LC II.–Kiskunfélegyháza, 17 óra 30 perc.

Lajosmizsei VLC–Kecel FC, 17 óra 30 perc.

Bácsalmási PVSE–Anda Kalocsa FC, 17 óra 30 perc.

Csólyospálos–Kecskeméti LC, 17 óra 30 perc.

SC Hírös-Ép Egyesület–Harta SE, 17 óra 30 perc

Augusztus 24., vasárnap:

Kiskőrösi LC–Soltvadkerti TE Soltút, 17 óra 30 perc.

Jánoshalmi SE–Bajai LC, 17 óra 30 perc.