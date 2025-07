Skóciába a vármegyei bajnokságból, NB I-ből az amatőrök közé

A fiatal sportolók előtt általában mindig hasonló karrierterv áll. Eljutni a felnőtt csapatig, profivá válni, a legmagasabb osztályban szerepelni, bekerülni a válogatottba, majd jöhet a külföldi karrier. Akadnak azonban példák arra is, amikor valaki teljesen más utat jár be, elég csak a Foktő korábbi játékosára, Fekete Johnny-ra gondolni, aki a vármegyei átigazolások egyik legkülönlegesebb formáját választotta. 2022-ben gondolt egyet, és Skóciába utazott próbajátékra. Egy évvel később már ki is tudott igazolni, mostanra pedig klubja egyik legígéretesebb tehetségének tartják.

A vármegyei átigazolások közül Fekete Johhny története kívánkozik az élre

Fotó: Gavin Jackson

Fekete Johnny a csapata egyik legjobbja volt Foktőn, összesen 67 meccsel és 79 szerzett góllal a háta mögött intett búcsút a foktői gárdának, amelynek színeiben a megyei harmadosztályban aranyérmet, a megyei másodosztályban ezüstérmet, valamint a megyei U19-es bajnokságban arany- és ezüstérmet is szerzett. Johnny csapata, a Fauldhouse United idén a harmadik helyen zárt az East of Scotland harmadosztályában, és ezzel sikerült elcsípnie a harmadik feljutó helyet. Megtalálta a helyét a skót futballban, ennél jobb bizonyíték nem is kellhet: az idény végén az év fiatal játékosának választották klubjánál – megosztva a díjat a kapus Jacob Weatherby-vel.

Válogatottak a vármegyei átigazolások között

A megyei labdarúgásban teljesen megszokott az is, hogy korábbi NB I-es labdarúgók az amatőrök között „vezetnek le”, hiszen nem tudnak elszakadni imádott sportáguktól. Ez a helyzet a Paksi FC klublegendájával, a 41 esztendős Báló Tamással is, aki tavaly nyáron igazolt Hartára. A tolnaiak színeiben 207 NB I-es meccset játszó, bajnoki ezüstérmes játékos szeretett klubjánál már utánpótlás edzőként dolgozik, de a pályán is tud még maradandót alkotni, jó bizonyíték erre, hogy érkezése után a Hartával egészen a második helyen robogott a vármegye I. osztályban.

Korábbi NB I-es játékos Kiskunfélegyházán is bizonyíthatott idén, a KTE-vel kupagyőztes Farkas András ugyancsak a civil élet mellett folytatni a labdarúgást, a következő idényben már a kecskeméti SC Hírös-Ép színeit képviseli majd.