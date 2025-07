Treiber Emil ott folytatta, ahol hat éve abbahagyta

Legemlékezetesebb pillanatok

Aligha meglepő, hogy a két legemlékezetesebb mérkőzés az a két találkozó, amikor a leendő bajnokkal találkoztak.

– Több emlékezetes mérkőzés is van, de legemlékezetesebb talán a Tiszakécske elleni két bajnoki. Ősszel idegenben egy bravúros 1-1-et sikerült elérnünk ellenük, azon a meccsen több védést is sikerült bemutatnom, tavasszal pedig 2-1 arányban legyőztük őket. Akkor sajnos a meccs hajrájában kapituláltam egy ziccert követően, de a mérkőzés egészét tekintve elmondhatom, hogy akármivel is próbálkozott a Kécske, minden kísérletet sikerült hárítani, kiütni, lehúzni. A Kiskőrös elleni 3-2-es idegenbeli sikerünk is egy olyan mérkőzés volt, amelyen több nagy védéssel is tudtam segíteni a csapatot a három pont megszerzésében. Az utolsó fordulóban megvívott bajai mérkőzés is emlékezetes a számomra. Azon egy gyengébb játékkal, de szívós védekezéssel 1-0-ra tudtunk győzni, és ezzel megmaradt az esélyünk az éremszerzésre. Azon a mérkőzésen is sikerült végig higgadt és koncentrált maradnom, és ami a kapura tartott azt védenem.

Akkor sem kellett sokat gondolkodnia, amikor arra kértük, hogy a legemlékezetesebb védéseket idézze fel.

– Szerencsére több ilyen is van. Bár nem tartom magam annak a kimondott bravúr kapusnak, én általában csak mindig megfogom, amit meg kell. Mégis ha ki kellene emelnem egy-egy védést, akkor az első helyre az kívánkozik, amikor Kiskőrösön az első félidőben, még 0-0-nál sikerült hárítanom. A hazai játékos egészen közelről, 8-10 méterről fejelte kapura a labdát, vissza abba a sarokba, amerről a beadás jött, és persze mindenki tudja, hogy ezt a legnehezebb védenie a kapusnak, hiszen a súlypont pont a másik lábán van. A labda tökéletes ívben tartott a bal felső sarokba, én szinte az esélytelenek nyugalmával próbáltam utánavetődni, és ahogy a levegőben úsztam, az ujjam hegyével sikerült hárítani. A másik számomra emlékezetes védést Baján mutattam be, az utolsó fordulóban. Körülbelül 16 méterről jött egy jól eltalált lövés, a jobb felső sarokba tartott, de azt is sikerült hárítanom. Szerencsére, mert akkor már a mérkőzés hajrájába jártunk, 1-0-ra vezettünk, és annak a védésnek is köszönhetően sikerült megnyerni azt a meccset. De nem csak a játékot élveztem, hanem jó volt újra csapathoz tartozni. Lajosmizsén a közösségre nem lehet panasz, az öltözőben is remek hangulat uralkodik. Pedig furcsa érzés volt hát év után visszatérni, hiszen egy-két ember kivételével a távollétem alatt szinte mindenki kicserélődött, de szerencsére könnyű volt beilleszkedni. Persze vannak dolgok, amik megváltoztak. Például a harmadik félidő egyre rövidebb lett az évek múlásával. Talán ebben van hová fejlődni még, hiszen mérkőzés után eredménytől függetlenül jó hatással van a csapatra, ha senki nem siet haza, és inkább megbeszéljük a hibákat, levonjuk a tapasztalatokat, de szerencsére ebben is látom a változás szelét.