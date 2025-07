Tóth Csenge 806 gólt jegyzett az idén

– Tóth Csenge a kézilabdázást a lajosmizsei általános iskolában kezdte, ám ha Móra Ferenc tanár úr nem szeretteti meg vele a sportágat, akkor elképzelhető, hogy ma nincs a pályán – tekintett vissza a kezdetekre Tóth Róbert Dávid, a TRD egyesület alapítója, elnöke. – Még mászni is alig tudott, de már állandóan a parketten volt, hiszen az, hogy mind a két szülője edző, elkerülhetetlenül arra predesztinálta, hogy bizony sportcsarnokban, csarnokokban nőtt fel a gyerek. A részünkről ugyanakkor olyasfajta presszió nem volt, hogy mindenképpen sportolót akarunk nevelni belőle, annál is inkább, mert amikor befejezte az óvodát, határozottan a tudtunkra adta, hogy ne gondoljuk, hogy ő valaha is kézilabdázni fog. No, itt jött a képbe az elején említett Frici bácsi, és onnantól, bármiféle szülői ráhatás nélkül, saját maga talált rá a kézilabdára.

Tóth Csenge kapura lő

Fotó: Beküldött fotó

Tóth Csenge Csepke három lajosmizsei év után, egy rövid kecskeméti kitérőt követően a 2023/24-es szezont már a TRD-ben kezdte. Ez a változás mérföldkő volt olyan tekintetben is, hogy ettől kezdve többé nem szerepelt a saját korosztályában, mindig csakis a fölsőbb korosztályokban.

– A 2023-as, ősz eleji serdülő magyar válogatott kiválasztója során nem figyeltek fel rá, ami egyrészt dacosabbá tette, másrészt plusz motivációt adott neki, és a két-három évvel idősebbek között, az egyik legfiatalabb játékosként kétszáz gól fölé jutott az év végére a III. osztályban – mondta Tóth Róbert.

A mögöttünk álló, 2024/25-ös versenyidőszakban újonc létére a Bács-Kiskun-Tolna vármegyei felnőtt női bajnokság közismert és elismert alakjává vált. 14 évesen lényegében berobbant a megye felnőtt mezőnyébe, meggyőződésem, hogy mindegyik csapat kezdőjében helye lehetett volna.

Tóth Csenge utánpótlás korosztályokban is szerepelt

– Az U16 másodosztályában a négy csoportot egybe véve lett gólkirálynő, és ugyanez igaz az U18 harmadosztály nyolc csoportját tekintve is – mondta Tóth Róbert Dávid. – Az idei Pünkösd Kupán – 2022 (LU13), 2024 (LU17) után – harmadszor lett gólkirálynő (LU18), ami egyedülálló teljesítmény. Csicsi ugyanakkor szerepelt a felnőtt vármegye másodosztályában is, azon a vonalon a Kelebia csapatában szórta a gólokat. A vármegye egyben a góllövő lista harmadik helyén végzett 142 góllal, vezéregyénisége volt a TRD Solt felnőtt csapatának. Az egyesület ünnepi, ötödik szezonzáróján pedig a klub év sportolója lett. A lajosmizsei Általános Iskolája is kiváló sportolójává választotta.