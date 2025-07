A keret még alakul, de a játékstílus már világos a Tiszakécskei LC-nél

Minden pletykának van némi alapja, de az még a jövő kérdése, hogy ezt meglépi-e a Tiszakécske.

Arra a kérdésre, hogy elégedett volt-e az edzőtáborban végzett munkával Pintér Csaba, a vezetőedző azt válaszolta, hogy igen. – Azt a munkát, amit az edzőtáborra terveztünk, a csapat maximálisan végrehajtotta, és pozitívan jöttünk ki belőle, annak ellenére is, hogy a főpróba az Gyirmót FC Győr ellen nem sikerült. A végeredmény egyértelmű volt, nem is szeretnénk ezt elkenni. Ilyen különbségű vereség mindig fáj és rosszul esik, még akkor is, ha ez egy felkészülési mérkőzés volt. Az első és az utolsó öt percben gyakorlatilag megpecsételtük a saját sorsunkat, mert mentálisan és szervezettségben is hibáztunk. Ugyanakkor voltak olyan periódusok, amikor a játékunk működött, és visszakaptuk azokat az alapelveket, amelyeket az elmúlt hetekben építettünk. Erre lehet is és kell is a jövőben alapozni. Az a találkozó nem az eredményről szólt, hanem a tanulságokról, és ezek időben jöttek. A keret még mindig alakul, a játékstílusunk világos. A következő napokban a részletek pontosítása és a mentális élesség visszahozása lesz a főfeladat.

Pintér Csaba azt ígérte, hogy a bajnoki kezdésre készen lesz a csapat. A kezdő tizenegy pedig kilencvenöt százalékban már meg van a fejében.