Győzelemmel kezdte az új bajnokságot a Tiszakécskei LC

A felkészülés időszakában több mérkőzést is játszottak Pintér Csaba tanítványai, most azonban már élesben kellett megmutatniuk, hogy mit is tudnak valójában. A hazaiak, sokak meglepetésére, az elmúlt évi bajnokságot a negyedik helyen zárták. Bár azóta változott az ő keretük is, csak úgy, mint a Tiszakécskei LC-é, nem lehetett tudni, hogy milyen játékerőt képviselnek. A honlapjukon azt írták, hogy nagy volt a játékmozgás náluk, de szerencsére maradt egy gerinc, amire lehet építeni. A Magyar Labdarúgó Szövetség szabálya szerint az idei évben, az NB II-ben, minden csapatnál két olyan játékosnak kell az egész mérkőzés alatt a pályán lennie, akik 2006 után születtek.

A képen a Tiszakécskei LC egyik játékosa, Szmola Bálint

Fotó: Szentirmay Tamás / Archív-felvétel

A Tiszakécskei LC célja a másodosztályban maradás

Az elmúlt évi jó szereplés ellenére a Kozármislenynek az elsődleges célja az, hogy bennmaradjon a másodosztályban. Ugyan ezt szeretné a Tiszakécske is elérni. A két csapat eddig hat alkalommal találkozott egymással, melyen három tiszakécskei győzelem született, két találkozó döntetlennel zárult, míg egyszer a kozármislenyiek örülhettek a három pontnak. A tiszakécskei összeállításból kiderült, hogy egy új szerzemény is pályára lépett a vendégek csapatában, akiről eddig még nem tudtunk. Ő pedig nem más, mint Vukk Zsombor. A 19 éves labdarúgó Nyíregyházról került kölcsönbe, a Tisza-parti kisváros csapatához.

Már az első percben próbálkozott a Tiszakécske, de Grünvald távoli lövése nem okozott gondot Lékainak. A másik oldalon Babinszky és Pesti fejese ment kapu mellé. A 22. percben gólt szerezhetett volna a Kozármisleny, de Pesti lövése a kapufáról pattant vissza a játéktérbe. A 44. percben Varga próbálkozott, de lövése a kapu fölé szállt. Az első félidő képéhez hozzátartozik, hogy Balázs Benjamin, Szekér Ádám és Grünvald Attila is sárga lapot kapott, így vigyázniuk kellett a hátralévő időben, ne hogy újabbat kapjanak.

A második félidő is jól kezdődött

Jól kezdte a második játékrészt a Tiszakécske, mert már három perccel később a hazaiak kapujában volt a labda. Bódi adott be szögletet, amire jókor érkezett a hosszú oldalon Grünvald és a kapuba fejelt 0–1. Egy perccel később Szmola mutatta meg, hogy jó formában van, mert Bíró kapáslövését hárította. A 63. percben Bódi kitűnően vezette kapura a labdát, lövését csak lábbal tudta hárítani Lékai. Négy perccel később a veszélyes támadó Pesti elől sikerült felszednie a labdát Szmolának. Mindössze öt percet kellett várni az újabb kozármislenyi lehetőségre, de Gajág közeli fejesét bravúrral hárította a tiszakécskei hálóőr. A 76. percben tovább növelte előnyét a vendégcsapat, mert Grünvald baloldali beadását Pataki úgy fejelte a hálóba, hogy a labda a kapufát is érintette 0–2. A 85. percben ismét Pesti volt az, aki próbált túljárni a tiszakécskei hálóőr eszén,de ezúttal is a kapus győzött. Két perccel később szögletrúgás után Pataki lőtt kapásból, de a labda a kapu fölé szállt. A rendes játékidő utolsó percében Jelena fejelt kapu mellé. A hosszabbítás hat percében a hazaiak mindent megpróbáltak annak érdekében, hogy szépítsenek, de a tiszakécskei védelem remekül működött, lezárta a kapu előtti szakaszt és nem engedte, hogy a hálójukba jusson a labda.