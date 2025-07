Szűcs Szabina ezüstérmes lett az Egyetemi Világjátékokon

Szűcs Szabina számára már tavasszal is volt ok az örömre, hiszen kitűnően sikerült a nankingi fedett pályás atlétikai világbajnokság a korábban kecskeméti színekben versenyző ötpróbázónak. A már a Budapesti Honvédban szereplő versenyző akkor a hatodik helyen fejezte be a rangos versenyt, mely pályafutása legjobb eredménye a felnőtt mezőnyben. Most a dobogóra állhatott, hiszen az Egyetemi Világjátékokon ezüstérem került a nyakába.

Szűcs Szabina remekül teljesített

Fotó: MTI

Szűcs Szabina egyéni csúcsot döntött

A verseny eredményközlő oldala szerint Szűcs Szabina egyéni csúcsot jelentő 6081 ponttal lett második a 6487 pontos ír Katherina O'Connor mögött. A világ legnagyobb egyetemi multisport eseményén 150 ország 8500 sportolója vesz részt, a versenyeket a Rajna-Ruhr régió hat városában bonyolítják le jövő vasárnapig. A magyar delegáció minden eddiginél népesebb, 248 fős, közülük 178 a sportoló, akik 47 felsőoktatási intézményből érkeztek - ezek között 31 magyarországi egyetem vagy főiskola képviselteti magát.