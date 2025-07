A bajai Szabó Nikolett 5. lett a Világkupán

Ezen a héten, július 17. és 20. között rendezik Budapesten, a BOK-csarnokban a Budapest Világkupát, ami az idei negyedik ranglista verseny. A női birkózást szombaton rendezték. Szabó Nikolett a 62 kilogrammos súlycsoportban indult.

Szabó Nikolett, a Mogyi Bajai Birkózó Club versenyzője

Fotó: Beküldött fotó

Így teljesített Szabó Nikolett

Erős volt az egész mezőny a női 62 kilogrammban, de Szabó Nikolett még az eleve erős mezőnyből is kiemelkedő ellenfelet kapott az orosz Alina Kaszabjeva személyében. Azt a mérkőzést elveszítette a Mogyi Bajai Birkózó Club versenyzője, 4-0-ás vezetésnél tussal zárta le a meccset az orosz lány. Viszont megtette azt a szívességet Szabó Nikolettnek, amit Püspöki Patriknak az iráni ellenfele nem, hogy egészen a döntőig robogott, így Szabó Nikolett a vigaszágon folytathatta. Márpedig óriási sikerélményről maradt volna le, ha nem így történik. A vigaszágon a fehérorosz Veranika Ivanovával meccselt, annak az összecsapásnak már a bronzmeccs volt a tétje. Bár a fehérorosz versenyző 4-2-re vezetett, a nagy akarással és koncentráltan birkózó Szabó Niki tussal megnyerte a meccset. A döntőben egy többszörös olimpiai érmes várt rá, a kanadai Ana Godinez Gonzalez. A papírforma a kanadai mellett szólt, és ő igazolta is a papírformát, technikai tussal nyerte a mérkőzést, így Szabó Nikolett az 5. helyen végzett.

– Még nem ellenőriztem a tükörben, de néhány ősz hajszálat szerintem a szombati napon is sikerült összeszednem – tekintett vissza a versenynapra Jagicza László, a Bajai Mogyi Birkózó Klub vezetőedzője. – A sok izgulás és ideg mellett a sikerélményből is alaposan kijutott, hiszen amit Niki a fehérorosz hölgy ellen művelt, az osztályún felüli volt. Ami még fontosabb, a versenyzőmnek is kijutott a sikerélményből, így most már nem csak én hiszem, hogy Los Angelesben van a helye, hanem ő maga is elhiszi. Ami a három mérkőzésen nyújtott teljesítményét illeti, hihetetlenül sokat lépett önmagához képest előre. Ami a verseny egészét illeti, elégedett vagyok, hiszen a Szabó Nikolett 5. és Püspöki Patrik 9. helye azt jelenti, hogy mind a két baja birkózó előrébb lépett a világranglistán – jelentette ki Jagicza László, majd elmondta, hogy aki azt gondolja, hogy Szabó Niki most megkezdi a nyaralást, az nagyon téved.