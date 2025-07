Szabó Nikolett orosz ellenféllel kezd

Ezen a héten, július 17. és 20. között rendezik Budapesten, a BOK-csarnokban a Budapest Világkupát, ami az idei negyedik, egyben a Zágrábban, szeptemberben esedékes birkózó világbajnokság előtt az utolsó ranglista verseny. A Mogyi Bajai Birkózó Club két versenyzője, Szabó Nikolett és Püspöki Patrik került be a magyar válogatott keretbe.

A Mogyi Bajai Birkózó Club két válogatott versenyzője, Szabó Nikolett és Püspöki Patrik

Fotó: Putnik Tamás

Szabó Nikolett ekkor száll ringbe

Szabó Nikolett szombaton fog versenyezni. Hétfőn este megtörtént a sorsolás, és Szabó Nikolett rendkívül kemény ellenfelet kapott az orosz Alina Kaszabjeva személyében. A 2002-es születésű birkózó 2021-ben Dortumndban junior Európa bajnok, Ufában pedig junior világbajnok lett. 2023-ban Európa bajnoki bronz-, világbajnoki ezüstérmet szerzett.

Jagicza Lászlótól, Szabó Nikolett edzőjétől azt kérdeztük, hogy erősebb ellenfelet ki lehetett volna-e választani a mezőnyből.

– Mi tagadás, nemigen – mondta Jagicza László. – Az orosz birkózók eleve rettentően erős ellenfelek, nem kivétel ez alól Alina Kaszabjeva sem, akinek az eredményei is tiszteletet parancsolóak. Könnyebb tehát lehetett volna a sorsolás, de nehezebb alig. De mindegy, őt dobta ki Fortuna, ellene kell helytállni. Sőt, nem is csak helytállni, én ugyanis képesnek érzem Nikit arra hogy megszerezze a győzelmet. Győzött ő már le világbajnoki ezüstérmeseket, tehát van mire alapozni a reményt. Szabó Nikolett ugyanakkor a formáját tekintve szélsőségesen labilis, képes csodát tenni, de ha rossz napja van, betlizni is a szőnyegen. Most véleményem szerint remek formában van. És egyébként bármi is lesz az eredmény, ezt a versenyt előzőleg is egy remek erőfelmérőnek tekintettem, most is annak tartom. Mind Püspöki Patrik, mind Szabó Nikolett estében a célunk az, hogy kijussanak a los angeles-i olimpiára. Márpedig az olimpiai mezőnybe csakis olyan kerülhet be, aki oda is való. Az a célunk, hogy azt bizonyítsuk, hogy a két Sugó-parti birkózónak ott van a helye Los Angelesben – mondta Jagicza László.