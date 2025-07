Jó szívvel gondol vissza Jánoshalmára a távozó gólvágó

Sorin Amariutei neve nem volt ismeretlen korábban sem Bács-Kiskun vármegyében, a 30 esztendős támadó neve a Kiskunhalasi FC-vel forrt össze, hiszen nagyon fiatalon lett az egyesület játékosa, ahol 2005-től egészen 2020-ig futballozott. Ezt egy két esztendős osztrák kitérő követte, majd 2022 februárjában visszatért, a Szegedi VSE játékosa lett, onnan került a Jánoshalmi SE kötelékébe ezen a télen. Gólerősségét már többször is megmutatta, kifejezetten beszédes adat, hogy a vármegyei I. osztályban 2015 óta mindig legalább 10 gólt termelt. A Szegedi VSE-t kétszer is bajnoki címhez segítette, előbb 43, majd 22 gól került a neve mellé, de magyar állampolgárság hiányában az NB III-ba feljutó gárdában már nem játszhatott ősszel, így került végül télen Jánoshalmára, helyzete megoldódásáig. Sorin Amariutei első állampolgársági kérvényét elutasították, azóta viszont megoldódott a helyzete, így nyáron visszatért a szegedi klubhoz.

Sorin Amariutei (jobbra) meghálálta a jánoshalmiaknak a bizalmat

Fotó: Pozsgai Ákos

Sorin Amariutei jó közösségbe került

– Nagyon jó közösségbe érkeztem meg, talán amiért kevesen voltunk, egy családias hangulatba csöppentem. A szakmai stáb ez jól kezelte, és jó hangulatú, felépített edzésekkel találkoztam, a körülmények is adottak voltak. Én félévkor érkeztem, de természetesen ismertem már korábbról csapattársaim, így a beilleszkedés nem volt nehéz az öltözőben, ami persze a pályán is visszaköszönt. Könnyített a dolgon, hogy Szegedről többen utaztunk, így nekem sem volt nehéz átjárni. Szurkolok nekik továbbiakban is, és ha időm engedi, a meccsekre is ellátogatok – mondta Sorin Amariutei volt klubjáról.

Bár csak fél esztendőt töltött Jánoshalmán Sorin, azt nem mondhatni, hogy ne tett volna meg mindent a csapatért. 14 bajnokin 12 alkalommal volt eredményes, és csapatával végül a 6. helyen fejezte be az idényt, tegyük hozzá, a gyengébb ősz után végül így a középmezőny elejét csíphette el a végén a JSE.

– Magával a bajnoksággal az mondhatom, hogy elégedett vagyok.

Természetesen lehetett volna jobb is, hisz voltak olyan meccsek, amit nyerhettünk volna, de vannak olyanok is hogy talán, melyeken alárendelt szerepben voltunk de mégis sikerült pontot, akár pontokat is szereznünk. Az egyéni teljesítményemmel is így vagyok, akár több is lett volna benn, de nem panaszkodhatok – mondta a támadó.