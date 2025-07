Megvívta első felkészülési meccsét a ScoreGoal Kecskemét

Szombaton vívta meg az első edzőmeccsét a férfi futsal NB I.-es rajtra készülő ScoreGoal Kecskemét. Koós Károly tanítványai a másodosztályú NNC Frogs Lajosmizsét fogadták. A találkozón kijött az osztálykülönbség a két csapat között, ugyanis 5-1-es félidő után 10-1 arányban győzött a ScoreGoal Kecskemét. A kecskeméti gólokat Rutai, Fekete, Jusház, Biró, Hajnal és Kovács M. szerezték. Fekete és Juhász duplázott, míg Biró háromszor is betalált a mizseiek kapujába.

A ScoreGoal Kecskemét Futsal Club kerete az első felkészülési mérkőzésen.

Forrás: ScoreGoal Kecskemét

Hasznos meccsen van túl a Scoregoal

– Köszönjük a lajosmizsei csapatnak, hogy elfogadták a meghívást a mai edzőmeccsre – értékelt Koós Károly, a SG Kecskemét Futsal vezetőedzője. - Tudjuk, hogy sok NB II-es még csak most kezdte meg a felkészülést. Egy hasznos megmérettetés volt ez számunkra. Úgy terveztük, hogy javarészt nálunk lesz a labda és felállt védelem ellen fogunk tudni támadásvezetéseket gyakorolni. Ezt szerintem tökéletesen megvalósult a mai meccsen. Van néhány olyan játékosunk, akik még csak néhány napja tudtak bekapcsolódni a munkába. Eddig folyamatosan alakult a keretünk, de most már véglegesnek mondható. Tetszett a csapat hozzáállása, mindenki komolyan vette a feladatot. Ezt a küzdőszellemet szeretnénk látni a folytatásban is – mondta a vezetőedző.