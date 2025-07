NB I-es rutinnal felvértezett játékosokat igazolt az SC Hírös-Ép

Kiskunfélegyházán nagy változások lesznek a nyári szünetben, hiszen a többszörös bajnok mögül kilépett az eddigi főszponzor, ami alapvetően alakítja majd át a klub lehetőségeit. Korábbi cikkünkben már Busa Imre szakosztályvezető is elmondta, hogy lesznek távozói ennek következtében a csapatnak, és a szakmai stáb is átalakul, elsősorban a helyi labdarúgókra és fiatalokra építhet a jövőben a gárda. Mivel a félegyháziak kerete eddig is tele volt kecskeméti kötődésű játékosokkal, nem meglepő módon az SC Hírös-Ép is igyekezett kihasználni az adódó lehetőséget.

Az SC Hírös-Ép Urbán Pált is megszerezte

Fotó: Szentiray Tamás / Archív-felvétel

Rutinos csapat lesz az SC Hírös-Ép

A kecskeméti egyesületnél már eddig is szerepeltek jól csengő nevek, hiszen Gréczi Gábor és Patvaros Zsolt is komoly profi múlttal rendelkezik. Mindketten a KTE nevelései, sokáig futballoztak az NB I-ben és az NB II-ben is, a civil élet felé fordulva aztán a vármegyei bajnokságban futballozva maradtak sportáguk mellett.

Patvaros Zsolt már tagja volt a KTE 2011-es, kupagyőztes keretének is, de most újabb korábbi játszótársak érkezhetnek mellé, itt jön képbe a kiskunfélegyházi vonal. Az SC Hírös-Ép ugyanis már két játékost is átigazolt onnan – ezt erősíti meg az MLSZ adatbankja is – név szerint Urbán Pált és Farkas Andrást. Ugyancsak KTE nevelésekről beszélünk, akik ott voltak a kupagyőztes csapatban is, szintén több meccset abszolválva az NB I-ben. A dolog érdekessége, hogy így nemcsak korábbi csapattársak, hanem nagyon jó barátok állhatnak majd össze újra a pályán. Urbán Pál egyébként ezzel az utolsó hiányzó kecskeméti csapatot is kipipálja pályafutásában, hiszen a KTE és a KLC után az SC Hírös-Ép mezét is magára öltheti immáron.

A klubhoz kapcsolódó hír, hogy Kőrös Józsefet is megszerezte a Kiskunfélegyházától, aki ugyancsak helyi nevelés.