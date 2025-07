Hazaszáll a Sas

– Az első évben még nem jelentett gondot a földrajzi távolság, sőt, éppen azért kértétek át magatokat Bács-Kiskun vármegyébe, mert a Sas Északi csoportban szereplő ellenfelei távolságra jóval közelebb voltak, mint a Jász-Nagykun-Szolnokbeli mezőny tagjai. A második évben azonban a Közép csoportba soroltak titeket, ahol már komolyabb távolságok vártak a csapatra idegenbeli mérkőzés esetén. Melyik volt az öt leghosszabb túra?

A Sas játékosai a Soltvadkert II. ellen elért 3-3-as döntetlen után

Forrás: Tiszasas

– Kapásból tudom a választ, hiszen az idegenbeli meccsek előtt voltak azért számolgatások rendesen. Akasztó, Kisszállás, Balotaszállás, Kunfehértó, Kecel. Ahhoz, hogy ezekkel a csapatokkal idegenben meccseljünk, rendre nagyjából száz kilométert kellett megtennünk.

– Van-e olyan klub, közösség, amellyel akár baráti viszony is kialakult?

– Úgy gondolom, szerencsére a legtöbb klubbal jó viszony alakult ki mind a két csoportban, amelyben szerepeltünk. Ezt alátámasztja, hogy mind a hazai, mind az idegenbeli mérkőzések után rendre kialakultak rövidebb, hosszabb közös beszélgetések a mi csapatunk és az ellenfél között. Volt olyan klub is, amellyel oda-vissza kölcsönösen megvendégeltük egymást vacsorára is. Talán a Helvécia az az egyesület, akikkel a legszorosabb a viszonyunk, de mindenhova szívesen megyünk és szeretettel várunk minden csapatot akár egy edzőmérkőzésre is a jövőben. Hogy nemcsak a levegőbe beszélek, azt bizonyítja, hogy két edzőmeccset már le is kötöttünk Bács-Kiskun vármegyei brigáddal. A Helvéciával augusztus 9-én, a Tiszaalpárral pedig július 26-án játszunk edzőmérkőzést.

– El tudod képzelni, hogy még visszatértek Bács-Kiskun vármegyébe?

– Természetesen el tudom képzelni, és szeretnénk is, ha lesz rá lehetőség. Ebből a szempontból nem vagyunk könnyű helyzetben, de ahogy sikerült kis szerencsével két éve is a szomszéd vármegyében szerepelni, úgy benne van a pakliban ugyanaz a forgatókönyv. Egyelőre viszont a Bács-Kiskun vármegyei Északi csoport meglehetősen népszerű, és - hogy úgy mondjam: túl sokan neveznek oda -, ezért a közeljövőben kevés esélyt látok rá, hogy újra ott szerepeljünk.