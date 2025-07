A felnőtt mezőnyben alakított nagyot Renner Bálint

Az utanpotlassport.hu honlap az olaszországi viadal előtt feltette Renner Bálintnak a kérdést, hogy idővel láthatunk-e ismét magyar koronglövőt a nemzetközi felnőtt élmezőnyben. A válasz így hangzott:

„Mi vagyunk a lehetőség. Skeetben rajtam kívül Ternák Tamás és Nemes Áron tartozik a sokra hivatott korosztályos versenyzők közé. De rengeteget kell eddzeni és mentálisan is meg kell erősödni. Ha kifogunk egy jó napot, Tomi és én is oda tudunk érni a döntőbe a juniorok világversenyein is. Az idén Franciaországban lesz az Eb, és ott szeretném magamból kihozni a legtöbbet és a legjobbak között lenni. Az a célom, hogy ott legyek a 2028-as Los Angeles-i olimpián. Az esélyem megvan és úgy hiszem, hogy kellő elhivatottsággal meg tudom csinálni.”

Az Európa-bajnokságot két hét múlva rendezik a franciaországi Chateauroux-ban, a 2024-es olimpiai helyszínén július 23. és augusztus 7. között.