Minitornát nyert az NNC Frogs

Az NNC Frogs újoncként nem vallott szégyent az NB II. előző idényében, sőt kifejezetten előkelő helyen fejezte be a pontvadászatot a dobogóra állva. A lajosmizsei csapat is készül már a következő bajnokságra, korábban az NB I-es ScoreGoallal is vívtak már gyakorló meccset, majd most pénteken a szintén NB I-es Gyállal találkoztak a "Békák". A kecskemétiek elleni vereség után itt már 3–2-re nyert a Frogs, majd hétvégén is jó formában voltak a minitornán, ahol a Balmazújváros ellen 9–2-re, a DEAC U19 ellen pedig 4–3-ra nyertek.

Az NNC Frogs jó meccseken van túl

Fotó: Bús Csaba / Archív-felvétel