A Mogyi Baja két birkózót ad a válogatott keretbe

E hét második felében, július 17. és 20. között rendezik Budapesten, a BOK-csarnokban a Budapest Világkupát, ami az idei negyedik, egyben a Zágrábban, szeptemberben esedékes birkózó világbajnokság előtt az utolsó ranglista verseny. A Mogyi Bajai Birkózó Club két versenyzőt is indít Szabó Nikolett és Püspöki Patrik személyében a viadalon, amelyen népes mezőny: ötven nemzet félezer versenyzője küzd majd az érmekért, a minél jobb helyezésekért.

A Mogyi Bajai Birkózó Club két válogatott versenyzője, Szabó Nikolett és Püspöki Patrik

Fotó: Putnik Tamás

– Először is szeretném elmondani, hogy nagyon büszkék vagyunk arra, hogy Baja az egyetlen olyan vidéki város, amelynek két versenyzője is bekerült a budapesti világkupán induló válogatott keretbe – nyilatkozta Jagicza László, a két versenyző edzője. – Könnyű dolga egyiküknek sem lesz. Patrik súlycsoportjában, a 86 kilogrammos szabadfogásban 19 versenyző indul, Szabó Nikolett 62 kilogrammos súlycsoportjában pedig 15. Ugyanakkor pokolian erős a nemzetközi mezőny, olyan nagy birkózó nemzetek neveztek, mint az Egyesült Államok, Oroszország, Törökország, Irán és még sorolhatnám.

A Mogyi Bajai Birkózó Club versenyzői szépen szerepelnek

Könnyű meccsekre ebben a mezőnyben nem is lehet számítani, de mind a két versenyzőm ért már el olyan eredményeket, és győzött le olyan versenyzőket, ami alapján azért bizakodom a tekintetben, hogy sikerül meglepetést okozniuk. Amire azért is nagy szükség lenne, mert a végső célunk az olimpiai kvalifikáció megszerzése. Ahhoz nagy szükség lenne egy jó eredményre a zágrábi világbajnokságon, és a világbajoki kiemelés szempontjából sem mindegy, hogy a budapesti versenyen ki hol végez. Ismétlem, pokolian erős a mezőny, de ahogy mondani szoktam, a birkózószőnyeg kerek, így tehát bármi lehet, de azon leszünk, hogy a verseny után ne csak arra lehessünk büszkék, hogy két versenyzőt tudtunk indítani Bajáról, hanem arra is, hogy szép eredményeket értek el – jelentette ki Jagicza László.

Püspöki Patrik súlycsoportja pénteken, Szabó Nikolett súlycsoportja pedig szombaton fog versenyezni.