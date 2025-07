Egy-egy győzelemmel és vereséggel kezdett a válogatott

Ladovszky János mellett a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét fiatal edzője, Németh Levente is tagja a szakmai stábnak, így ketten is képviselik a klubot a tornán. A tornát pénteken egy nagyon magabiztos sikerrel kezdte Magyarország, hiszen a fiatalok 91–53-ra verték Albániát. A győzelemből Ladovszky is jó játékkal vette ki a részét, hiszen bő negyedóra alatt 7 pontot, 5 gólpasszt, 2 lepattanót és 2 labdaszerzést jegyzett. Csupán két rontott dobása volt, eladott labda nélkül.

Ladovszky János (labdával) és a válogatott vegyes rajton van túl

Fotó: FIBA

Ladovszky János Koszovó ellen folytatja a nemzeti csapattal

Vasárnap Törökország már jóval keményebb diónak ígérkezett, és ez végül be is bizonyosodott, 95–72-re nyert a rivális. Ezen a mérkőzésen Ladovszky játékideje a felére csökkent, pontot nem szerzett, 2-2 gólpassz és szerzett labda került a neve mellé végül.

A magyar válogatott kedden Koszovó ellen folytatja az Európa-bajnokság küzdelmeit.