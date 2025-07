Sérülésekkel küzd a kupameccs előtt a Kiskőrös

A Kiskőrösi LC kaphatott volna könnyebb, de akár nehezebb ellenfelet is a Magyar Kupába, végül az NB III-as BKV Előre testén vezethet az út a második fordulóba számukra. A fővárosiak az előző idény végén ugyan kiestek, de visszalépések miatt végül maradhattak a harmadosztályban. A BKV vasárnap már első bajnoki meccsét is lejátszotta, az Előre hazai pályán kapott ki 1–0-ra a Csepeltől.

A Kiskőrösi LC nem adja fel a továbbjutást

Fotó: Szentirmay Tamás/ archív-felvétel

– A felkészülés harmadik hetében vagyunk, de a kupa miatt nagyon speciálisan alakul ez, hiszen gyakorlatilag a munka közepén kell játszanunk egy NB III-as csapattal tétmeccset. A BKV jóval előttünk jár, hiszen nekik már a bajnokság is elkezdődött, mi két felkészülési mérkőzésen vagyunk csak túl. Bele kellett iktatnunk ennek megfelelően egy ráhangolódást a hétvégi találkozóra. Próbálunk a lehetőségeink szerint készülni az ellenfélből, sajnos nem tudtam őket megnézni hétvégén, de szeretnénk olyan teljesítményt nyújtani, melyet követően nyugodt szívvel jöhetünk le a pályáról, akármilyen eredmény is szülessen végül – mondta Márton Zsolt.

A Kiskőrösi LC nigériai gólvágója befejezte a játékot

A Kiskőrösi LC háza táján nagyobb átalakulás volt nyáron. Rutinos játékosok hagyták abba az aktív játékot, ennél nagyobb gond, hogy a keret több tagja is sérülés után tér vissza, vagy még nem bevethető.

– Vannak távozóink, közülük Tóth Zoltán és Eugene Salami befejezték pályafutásukat. Lajkó Flórián Szekszárdra igazolt. Van két sérültünk is, Barkóczi Ádám és Dulai Máté, utóbbi műtét előtt áll. Két játékosunk ráadásul egyéb okok miatt nem tud ott lenni a kupameccsen. Ebből Vén Balázs esete örömteli, aki az E-sport világbajnokságon szerepel majd Szaúd-Arábiában, reményeink szerint minél jobban. Mellette Torgyik Máté is hiányzik majd, ők azért alapemberek. Soltról két játékos érkezett a nyár folyamán, Pribék Tamás és Ludányi Szabolcs, illetve ifi csapatból hoztunk fel négy játékost, közülük ketten képviselnek már olyan szintet, akikre számíthatunk is. Jó hír, hogy Szedmák Roland felépült sérüléséből, bízunk benne, hogy teljes mértékben. Új a keret tehát, illetve sok a hiányzó is, de ahogy mondtam, mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy tisztességgel helytálljunk a BKV Előre ellen. Nem adjuk fel a továbbjutás reményét – mondta Márton Zsolt a nyári átigazolási fejlemények kapcsán a kupameccs előtt.

A Kiskőrösi LC–BKV Előre MOL Magyar Kupa mérkőzést szombaton 16 óra 30 perckor rendezik.