Távozott a KTE kapusa

Kersák Roland még 2021 nyarán, az akkor NB II-be feljutó KTE-hez érkezett az NB III-as Dabastól. Első éveiben második számú kapusként segítette a csapatot, a feljutás évében 6 bajnokin és 3 kupameccsen kapott lehetőséget. Tagja volt az NB I-ben ezüstérmes gárdának is, akkor Varga Bence és Varga Ádám mögött nem kapott lehetőséget, a tartalékcsapatban védett. A 2023/2024-es idényben bemutatkozhatott az NB I-ben, először egy debreceni bajnokin kapott lehetőséget, az idényt végül két-két bajnokival és kupameccsel zárta. A mögöttünk hagyott idényben már 22 NB I-es meccs és egy kupameccs jutott neki.

Kersák Roland (kékben) távozott

Fotó: Hajdú-Bihari Napló

Kersák Roland szerepe változott volna

– Csodálatos volt az első idényemben megélni a feljutást, NB I-es kerettag lehettem, amivel gyerekkori álmom vált valóra. Az álom tovább folytatódott aztán az ezüstéremmel, a szurkolókkal közös ünneplést sosem fogom elfelejteni. Itt mutatkoztam be az NB I-ben, 24 meccset védhettem a legmagasabb osztályban. Nagyon hálás vagyok a klubnak, a szurkolóknak, mindenkinek, aki mellettünk állt jóban és rosszban is. Bízom benne, hogy a KTE életében csak átmeneti időszak lesz az NB II., kívánom, hogy jusson vissza újra a klub az élvonalba – búcsúzott Kersák Roland a lila-fehérek honlapján.

A kapus nyíregyházi bemutatása alkalmával azt is elárulta, távozása oka volt az is, hogy nem abban a szerepben számítottak volna rá, amiben ő elképzelte magát. A KTE korábban már gondoskodott arról, hogy Varga Bence mellett továbbra is megfelelő versenytárs legyen a kapusok között, hiszen Ruisz Barnabás már múlt héten megérkezett – már Kersák távozását is előre vetítve – mellette a fiatal Pálfi Kristóf is a keret tagja.