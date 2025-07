Tapogatózó játékkal indult a találkozó, a kapuk sokáig nem forogtak veszélyben, a játék ritmusát több szabálytalanság is tördelte. Jó húsz perc elteltével inkább kecskeméti kezdeményezési szándék jellemezte a meccset, a 22. percben az első kaput eltaláló lövést is feljegyezhettük, Merényi tesztelte távolról Veszelinovot, aki fogta a középre tartó löketet. Merényi ezután is főszereplő volt, de már előkészítőként. A 23. percben Derekas fejelte mellé beadását, majd indítása után Czékus találta magát ziccerben újabb egy perc elteltével, de a hosszú alsó mellé pöccintett. A folytatásban inkább a játék küzdelmes oldala dominált továbbra is, az utolsó percekben a Szeged próbálkozott, a 45. percben Vargának, a Kecskeméti TE kapusának is akadt már védeni valója, Holman távoli lövését ütötte oldalra, így gól nélkül zárult az első félidő.

A Kecskeméti TE vereséggel kezdett

Fotó: Reti Attila

A második félidőt jobban kezdte a Szeged, három pontrúgást is elvégezhettek a kecskeméti tizenhatos bal oldaláról, végül az 52. percben Márkvárt szögletét Novák csúsztatta a kapu bal oldalába (1-0). Két minutummal később Czékus válaszolhatott volna, de ígéretes helyzetből a bal felső fölé tekert. Az 59. percben Novák léphetett ki egy indítással, laposan középre játszott, Takács-Földes lövését azonban Belényesi bevetődve blokkolta a vonalon. Jöttek a cserék, Gera Zoltán Banó-Szabó Bencét is pályára küldte, aki egy év után játszhatott így újra tétmeccsen. A hajrában a Szeged visszaállt, őrizte az eredményt, védelmüket nem sikerült igazán megbontani, ha mégis, akkor az utolsó megoldásokba rendre hiba csúszott. A 91. percben egy tizenhatoson belüli szituáció is borzolta kedélyeket, Banó-Szabó Bence esett el az elé belépő védő mellett, de nem büntetőt, hanem sárga lapot adott a játékvezető, így az eredmény már nem változott.

Ennél bátrabb játék kell a Kecskeméti TE részéről

Aczél Zoltán, a Szeged vezetőedzője: – Az első félidőben némi mezőnyfölényt harcolt ki a KTE, jobban szedte fel a labdákat, voltak lehetőségei, a mi támadójátékunk elég halovány volt. A második félidőt jól kezdtük, nagyon kellett a gól, majd akár el is dönthettük volna a meccset. Utána a védekezésünk nagyon jól működött, szinte nem engedtünk helyzetet a Kecskemétnek, a szív és az akarat diadala volt ma ez.