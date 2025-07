Egyben a KTE őszi bajnoki programja

A Kecskeméti TE mellett az NB III-ból feljutó Tiszakécskei LC is a mezőny tagja, így helyi rangadót is rendeznek ebben az idényben. Az NB II-ben a hivatalos játéknap a vasárnap minden esetben, ettől televíziós közvetítés esetén lehet eltérés, ennek műsorsávja hétfőre is eshet. Ezeket a mérkőzéseket később jelölik ki, de a KTE esetében az már biztos, hogy az első hazai találkozó éppen egy ilyen rangadó lesz, hiszen a tavalyi bronzérmes Vasas látogat majd a Széktói Stadionban. A rajton a Kecskeméten Szegeden lép pályára vasárnap 19 órás kezdéssel.

A Kecskeméti TE idegenben kezd

Fotó: Nyitray András / archív-felvétel

A kecskemétieknek jól sikerült a főpróba, hamarosan a bérletek értékesítését is megkezdik.

A Kecskeméti TE őszi programja:

1. forduló (július 27., vasárnap): Szeged–KTE, 19:00

2. forduló (augusztus 4., hétfő): KTE–Vasas, 20:00

3. forduló (augusztus 10., vasárnap): BVSC–KTE, 19:00

4. forduló (augusztus 17., vasárnap): KTE–Fehérvár, 19:00

5. forduló (augusztus 24., vasárnap): Budafok–KTE, 17:30

6. forduló (augusztus 31., vasárnap): KTE–Honvéd, 19:00

7. forduló (szeptember 21., vasárnap): Ajka–KTE, 17:00

8. forduló (szeptember 28., vasárnap): KTE–Csákvár, 19:00

9. forduló (október 5., vasárnap): Szentlőrinc–KTE, 13:00

10. forduló (október 19., vasárnap): Békéscsaba–KTE, 17:00

11. forduló (október 26., vasárnap): KTE–Karcag, 17:00

12. forduló (november 2., vasárnap): Tiszakécske–KTE, 17:00

13. forduló (november 9., vasárnap): KTE–Kozármisleny, 17:00

14. forduló (november 23., vasárnap): Mezőkövesd–KTE, 13:00

15. forduló (november 30., vasárnap): KTE–Soroksár, 17:00