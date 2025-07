Megkezdte a munkát a KTE II.

A Kecskeméti TE II. kerete saját utánpótlásra épülve formálódik, az U19-es kerettel szorosan összekapcsolódva zajlik továbbra is a munka. A csapat vezetőedzője Lóczi Péter lesz, akinek az akadémiáról érkeznek segítői is, így Bódi Attila asszisztens edző, Németh Viktor kapusedző és Puskás Zoltán erőnléti edző, de a stáb munkáját felügyeli Szabó Tibor utánpótlás szakmai igazgató is.

A Kecskeméti TE II. is edzésbe állt

Fotó: Nyitray András

– Közel 30 játékos alkotja az U19-es és a tartalékcsapat keretét, ebben lesznek fiatalabbak is, így nagyjából 24-25 fővel fogunk dolgozni. Együtt lesz az egész keret, a stáb is adott ehhez. Az U19-nek 11, a megye I-es csapatnak 15 mérkőzése lesz ősszel, ezt tehát jól kell koordinálnunk majd, az viszont biztos, hogy a meccsterhelése mindenkinek meglesz így. Ami a vármegye I. osztályt illeti, szeretnénk minél jobb eredményt elérni, megteremteni azt a lehetőséget, hogy akár saját jogon is legyen NB III-as csapatunk jövőre. Fontosnak tartjuk az akadémia szempontjából, hogy a játékosok meg tudjanak ismerkedni a felnőtt labdarúgással. Szeretnénk minden meccsen nyerni, de egyetlen könnyű ellenfél sincs ebben az osztályban sem, minden bajnokiba nagyon sok energiát kell fektetni, nagyon komolyan kell készülni ahhoz, hogy eredményesek legyünk – mondta Szabó Tibor, a KTE LA szakmai igazgatója.

A Kecskeméti TE II. erénye a fiatalos lendület lehet

Szabó Tibort a vármegyei I. osztályról is kérdeztük, illetve azt is elmondta, hogyan zajlik a csapat felkészülése, illetve mennyire számíthatnak majd visszajátszókra adott esetben.

– Vannak már közelebbi benyomásaink néhány csapatról, hiszen azért a felkészülési időszakokban többször is találkoztunk megye I-es ellenfelekkel, akár a tartalékok, akár az U19. Képzett, jobbára idősebb játékosok alkotják a csapatok gerincét, éppen ezért nekünk a sebességünkre, a mozgékonyságunkra kell elsősorban építenünk. Az biztos, hogy mindenkit nagyon tisztelünk és komolyan veszünk. A felkészülés során nagy hangsúlyt fektetünk a fizikális munkára is, sokszor napi két edzéssel. Több korosztályból áll majd a keret, ezt is össze kell még gyúrnunk, illetve látni kell azt is, hogy milyen játékrendszerre alkalmas a keret. Mindenki előtt nyitva áll az ajtó, hogy bekerüljön a tartalékcsapatba, hosszú is lesz a szezon ennyi mérkőzéssel, így az esély adott lesz a fiataloknak – tette hozzá Szabó Tibor.