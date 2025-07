A Kecskeméti LC két csapata is bajnok lett

A Kecskeméti LC ebben az idényben két korosztályos bajnoki címmel záró csapatot köszönthetett évzáróján, a sikeres szereplés után pedig a vezetőedzők is elmondták, hogyan látták csapatuk kitűnő évét.

A Kecskeméti LC U16-os csapata

Fotó: kecskemetilc.hu

– A szezon előtt nem vártam ilyen kiemelkedő eredményt, de ahogy jöttek a mérkőzések, kiderült számunkra, hogy a dobogó elérése teljesen reális – értékelt Pap Szabolcs vezetőedző. — A tavaszi szezont már úgy kezdtük, hogy ebből érem lesz és azon dolgoztunk, hogy minél fényesebb legyen. Az első forduló döntetlenje után 10 meccset nyertünk zsinórban, köztük a bajnoki döntőnek beillő mórahalmi összecsapást is, így veretlenül – 19 győzelemmel és 3 döntetlennel –, megérdemelten sikerült megnyernünk a bajnokságot! Nagyon jó alapot kaptam 2024 nyarán az edző kollégától, erre kellett építkezni, s úgy gondolom, minden téren sikerült előrelépni. Mind taktikailag, mind technikailag fejlődtek a srácok, illetve az állóképesség terén is sikerült fejlődni. Legbüszkébb ebből a szezonból a veretlenül megnyert bajnoki címre vagyok, de erre mindenki nagyon büszke lehet, itt látszik, hogy a befektetett munka megtérült. Maradok a csapattal, viszem tovább őket U17-ben is. A célok között most már az is szerepel, hogy a felnőtt foci felé minél jobban integrálódjanak a gyerekek, illetve minden téren minél többet fejlődjenek.

A Kecskeméti LC U15 idénye végül szépen zárult

Az U15-ös együttes stabil teljesítménnyel nyerte meg a bajnokságot, s bár az osztályozón elbukott, visszalépések miatt még is a kiemelt regionális bajnokságba léphetett fel.

– Egy nagyszerű és sikeres bajnoki éven vagyunk túl, hiszen szoros küzdelem után sikerült megnyernünk a bajnokságot

– kezdte értékelését Bende Csaba, a KLC korosztályos edzője. – A közös munka egy évvel ezelőtt kezdődött és nem volt zökkenőmentes, egy kis időbe telt, amíg összecsiszolódtunk és mindenki megértette, hogy figyelem és fegyelem nélkül nincs fejlődés. Ahogy a szezon elindult, nagyjából kirajzolódtak az erőviszonyok, látszódott, hogy a dobogóért fogunk küzdeni. Taktikailag egyre érettebbek lettünk, csapatként és egyénileg is léptünk előre. A csapat nagy erőssége volt, hogy végig egységesek voltunk és mivel nem volt igazi vérbeli csatárom, a góljaink zömét középpályások és védők szerezték. A pontrúgásaink egész évben veszélyesek voltak, több meccset is sikerült ezzel megnyernünk. Az ősszel még a második helyen fordultunk, de tavasszal végül sikerült ledolgoznunk a hátrányt és bajnokok lettünk! Az ezt követő osztályozón az Észak-keleti bajnok, a Nyírbátor ellen nagyszerű játékkal továbbjutottunk, de a feljutásért a Rákosmente bajnokcsapata már túl nagy falat volt. Én úgy tudom, hogy azóta visszalépések miatt, mint legjobb nem feljutó bajnokcsapat, mégis magasabb osztályban, kiemelt bajnokságban tud a következő idényben indulni a csapat, így még erősebb ellenfelek ellen tovább fejlődhetnek a gyerekek! A következő szezonban már nem fogunk együtt dolgozni, de továbbra is figyelemmel kísérem ezt a korosztályt és szurkolni fogok nekik – tette hozzá az edző.

Az U16-os és az U17-es korosztályba lépő csapatok a Regionális Kiemelt Bajnokságban indulhatnak.