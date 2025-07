A továbbjutás a Jánoshalma célja

A Jánoshalmi SE a vármegyei kupa győztese volt az előző idényben, így papíron a legerősebb pozícióból jutott be az országos főtáblára. A jánoshalmiak ellenfele az NB III-as Tiszaföldvár lesz, mely vasárnap első bajnokiját is lejátszotta, Hódmezővásárhelyen kapott ki 4-1-re. A mérkőzésen ott volt Sarok Attila is, a JSE technikai vezetője is.

A Jánoshalmi SE tovább akar jutni a kupában

Fotó: Pozsgai Ákos / archív-felvétel

– Megnéztük leendő ellenfelünket, mely 4-1-re kikapott, de ez nem jelent semmit. Jó csapatról van szó, átalakulóban vannak, egy új és fiatal társaság, mely sokat fut. Feltérképeztük őket, próbálunk rájuk készülni. Nem feltartott kézzel akarunk pályára lépni, tovább szeretnénk jutni. Nem tartom verhetetlennek a Tiszaföldvárt, de nagyon oda kell figyelnünk végig a mérkőzésen – mondta Sarok Attila.

A Jánoshalma július 8-án kezdte meg a felkészülést, és mostanra kialakult a csapat véglegesnek tekinthető kerete is. Sorin Amariutei és Erhardt Dominik távozott, de érkezők is voltak.

– Megvan a végleges csapatunk, éppen Tiszaföldvárról is igazoltunk egy játékost Szalai Szilárd személyében. Mórhalomról Mészáros Gergő, Paksról Gáspár Adrián csatlakozott, illetve Faddi Dávid tért vissza Soltvadkertről. Sorin megkapta a magyar állampolgárságot, így visszatért Szegedre, illetve Erhardt Dominik távozott még – mondta Sarok Attila.

A Jánoshalmi SE minden sorozatban menetelne

Jánoshalmán komoly célok vannak, a vármegyei kupa címvédőjeként ebben a sorozatban is szeretne messzire jutni a gárda, illetve a bajnokságban a dobogót célozzák meg, noha nagyon erős mezőnyre számítanak.

– Tavaly nem sikerült elérni a dobogót, de cserébe megnyertük a megyei kupát. Szeretnénk most a kupákban menetelni kicsit, illetve a bajnokságban elérni a dobogót. Nagyon erős lesz a mezőny, hiszen ide esett ki a KTE II., a Tiszakécske II. kapcsán is hallottam olyan információkat, hogy az első csapat feljutása után akár feljebb lépnének. A Kunbaja is szívesen nyerne bajnokságot, tehát sok a jó csapat, szeretnénk a legjobb eredményt elérni. Az országos és a vármegyei kupában célunk minél tovább eljutni, utóbbiban jó lenne újra döntőt játszani – mondta Sarok Attila.