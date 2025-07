Fiatal támadót igazolt a Tiszakécske

Gyenes Ádám hét évet játszott az Újpest utánpótlásában, majd a Honvéd kötelékébe került, ahol az utóbbi két idényben az NB III-as gárdában szerepelt főleg. A szélsőként és centerként is bevethető játékos 2006-os születésű, így az NB II-ben kötelező fiatalszabálynak is megfelel, hiszen minden klubnak legalább kettő, 2006-os vagy azután született játékost kell folyamatosan pályán tartani majd az új előírás szerint. Ahogy arról mi is beszámoltunk már, Varga József, Lucas Marcolini és Bódi Ádám személyében már kellően rutinos játékosokat is igazolt a Tiszakécske.

Gyenes Ádám új csapata mezében

Fotó: tiszakecskefoci.hu

Gyenes Ádám beilleszkedését a rutinos társak is segítik

– Ebben a keretben sok rutinos labdarúgó van. Ezek a játékosok olyan tapasztalattal, tudással rendelkeznek, amiből mi fiatalok nagyon sokat tanulhatunk. A játékfelfogás, amit gyakorlunk nagyon jól áll a csapatnak, főleg a három újonnan érkezővel, akik komoly erősítést jelentenek a Tiszakécskének. Ők is nagyon segítőkészek. Az edzéseken sokat kommunikálnak, segítenek nekünk, biztatnak bennünket, hasonlóan a régebb óta itt futballozó rutinos társakhoz. Úgy érzem, hogy jó lesz a csapat az előttünk álló szezonban. Fejlődnünk kell még csapatként és kijavítani a hibákat, de ez meg fog valósulni, és akkor csak előre – mondta a kécskei klub honlapján az új igazolás.