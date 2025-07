Gera Zoltán szerint a siker a legjobb kohéziós erő

A Kecskeméti TE az előző idény végén kiesett az NB I-ből, a másodosztálynak pedig úgy vág neki, hogy szeretne oda visszatérni. Nyáron a keret fele kicserélődött, megmaradt egy rutinos gerince a csapatnak, míg az érkezők oldalán, illeszkedve az MLSZ iránymutatásainak, főleg fiatal magyar labdarúgók érkeztek. Gera Zoltán szerint a keret szépen formálódik.

Gera Zoltán hisz a fiatalokban, de türelmesnek kell lenniük

Fotó: Bús Csaba

– Összességében jól néz ki a csapat, az újak be tudtak illeszkedni, az idősebb játékosok segítik, irányítják és jó értelemben nevelik is a fiatalokat, ez mindenképpen fontos. A kohézió, az atmoszféra jó, ezen a téren rendben vagyunk. Az összhangot és az egységet persze a sikerek tudják igazán megerősíteni – mondta a nyári változások és a keret alakulása kapcsán Gera Zoltán, a KTE vezetőedzője.

A kecskemétiek trénere tudja, hogy egy NB II-es élcsapathoz látogatnak, s bár ilyenkor még nehéz feltérképezni a riválisokat, igyekeztek készülni ellenfelükből.

– A Szeged egy stabil csapatnak számít évek óta az NB II-ben, rendre ott vannak az élmezőnyben. Az elején nehéz feltérképezni az ellenfeleket, de azért láttunk belőlük valamennyit, egyértelműen erősödtek is. Próbáltuk feltérképeztük őket, készültünk belőlük, de legalább ilyen fontos, hogy elsősorban magunkra és a saját játékunkra koncentráljunk – mondta Gera Zoltán.

Gera Zoltán fejében már összeállt a kezdőcsapat

A KTE edzője a felkészülésről is szót ejtett, illetve arra is válaszolt, hogy összeállt-e már a kezdőcsapat a fejében.

– A fizikális része jól sikerült a munkának, ezzel biztosan nem lesz problémánk. A nyári felkészülés során természetesen a játék különböző fázisain is dolgoztunk, ebben sok minden már egészen jól is működik, de tudjuk azt is, hogy mi az, amiben még fejlődnünk kell. A keret fele megmaradt, másik fele cserélődött, sok az új játékos tehát, akiket be kellett illeszteni. Akadnak olyanok, akiknek több idő kell, míg mások gyorsan felvették az általunk elképzelt ritmust, nem mindenki ugyanott tart még tehát. Az edzőmeccseken sok biztató dolog köszönt vissza, de a tétmérkőzés egy más helyzet. Várjuk már a rajtot, hiszen a legjobb dolog bajnokikat játszani. Örömteli, hogy gyakorlatilag senki sem sérült. Ami a kezdőcsapatot illeti, pár poszton még komoly verseny van, de a fejemben már megvan, szépen kialakult a nyár során. Nem mindenhol egyértelmű a helyzet, de ez egyáltalán nem baj. Sőt, fontos az, hogy legyen konkurencia a csapaton belül – zárta gondolatait a rajt előtt Gera Zoltán.