Meccsel indította a felkészülést a Fülöpszállás

A Fülöpszállás edzőmeccsel hangolt a szezonkezdetre.

A Fülöpszállás csapata a Szabadegyháza elleni mérkőzésen

Forrás: Fülöpszállási SE

– A hétvégén a csapat már meccselt a Szabadegyházával. Hogy sikerült az a találkozó?

– Tavaly is találkoztunk már velük, akkor ők jöttek hozzánk, az idén mi visszaadtuk a látogatást. Nem is annyira felkészülési mérkőzésnek mondanám ezt, mint inkább egy barátságos találkozónak, ugyanis egy egész napos gála részét képezte a meccsünk a Fejér vármegyeiekkel. Az eredmény tekintetében ennek megfelelően túl nagy elvárásaim nem voltak, annál is inkább, mert tőlünk egy-két kulcsjátékos is hiányzott, viszont ezzel együtt egész jó kis meccs kerekedett belőle. Jó hangulatú mérkőzés volt, végig sportszerű, és mivel mind a két fél rendesen odatette magát, még izgalmas is lett. A meccset végül 4-3-as győzelemmel zártuk, a góljainkat Tóth Szabolcs, File Dávid, Csordás Zoltán és Nagy Adrián szerezték. Utána derekasan vendégül is láttak minket a hazaiak, jó kis nap kerekedett belőle.

– Egyúttal ugyanakkor ez jelentette a felkészülés kezdetét?

– Igen, mostantól már az augusztus végi rajtra készülünk. Mégpedig célzott, tervszerű munkával. Megegyeztünk a társasággal, hogy hetente két edzést fogunk tartani a felkészülési időszakban, illetve lehetőleg minden hétvégére lekötöttünk már egy-egy edzőmeccset. A tréningekre mindenképpen szükség lesz. Nem vagyunk ugyan elégedetlenek az előző idényben megszerzett ezüstéremmel, hiszen szép eredmény az, a Miklós pedig, amelyik a bajnokságot megnyerte, jó csapat, viszont lehetett volna szorosabb is a végeredmény. A hajrában, Kunszentmiklóson például nem is kaptunk ki, pedig oda is csak meglehetősen foghíjasan tudtunk elutazni, akkor azonban már kései volt az a bravúr. De nem is ott úszott el a bajnokság, ugyanis sajnos tavasz közben egy-két olyan meccset buktunk el, aminek mi voltunk az esélyesei. A túl könnyedén elhullajtott pontok miatt lett végül viszonylag nagy előnnyel bajnok a Kunszentmiklós. De az ezüstérmet is megbecsüljük. Viszont szeretnénk újra aranyat begyűjteni, így aztán elszántan készülünk. Ezen a hétvégén, tehát július 19-én Dunavecsére látogatunk. Egy hétre rá a vármegyei első osztályban újonc Csólyospálost látjuk vendégül hazai pályán. Augusztus elején a Harta II. látogat majd el hozzánk, egy hétre rá pedig a bajnok Szalkszentmárton vendégei leszünk, aztán pedig már következik az első tétmeccs a vármegyei kupában. Ami tehát az ellenfeleket illeti, csupa jó játékerőt képviselő csapattal találkozunk, dehát úgy van értelme a felkészülési mérkőzésnek.