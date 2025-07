Aki a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét hétfő esti szurkolói ankétján megjelent a Messzi István Sportcsarnok kettes termében, az igazi családias fogadtatásban részesült, majd őszinte beszámolókat, helyzetjelentéseket kapott. A 2024/25-ös szezon zárása óta ez volt az első lehetőség kérdésekre és válaszokra, ennek megfelelően a termet megtöltő drukkerek több témában is faggathatták Ivkovic Stojan szakmai igazgatót és Sörös Jenő ügyvezetőt.

Szurkolói ankétot tartott a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

– Jó érzés, hogy minket, szurkolókat is bevonnak a kedvenc csapatunk életébe ily módon is, hogy rendre meghívnak minket szurkolói ankétokra – mondta Ölei Andrásné Gyöngyi, a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét törzsszurkolója, aki – hacsak teheti - nem csak a csapat egyetlen meccsét, de egyetlen ankétot sem hagyna ki a világért sem.

– A beszélgetésen nem voltak tabutémák, jólesett az az őszinteség, amivel találkoztunk. Meglehetősen hosszan volt szó a klub gazdasági helyzetéről, illetve a felnőtt kerettel szóba kerültek az esetleges személyi változások is, de mivel ebben a tekintetben még minden illékony - szerződéseket még nem írtak alá -, így konkrétumokról fölösleges is lett volna, nem is lehetett volna beszámolni – mondta a törzsszurkoló.

Négy akadémistával köt megállapodást a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét

– Nagyon hízelgő, hogy sokan voltunk – nyilatkozta az ankétról Ivkovic Stojan, a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét szakmai igazgatója. - Úgy repült el ez a szurkolókkal töltött több, mint egy meccsnyi idő, hogy szinte észre sem vettük. Igazán kiváló volt a hangulat és értékes volt a párbeszéd mindenki számára. Ahogyan az elmúlt években, most is beavattuk az ankétra ellátogató szurkolókat a háttérben zajló munkafolyamatokba: első kézből kaptak válaszokat a kérdéseikre. Többek között téma volt a magyar kosárlabdában zajló gazdasági folyamatok. Beszéltünk továbbá a klubunk stabil gazdasági helyzetéről, és arról, hogy sikerült a játékosok és az iroda számára is emelni a fizetéseken. Vártuk egy szakértő megjelenését is, ez azonban elmaradt, így nélküle kell folytatni a munkát. Ebben a jelenlévő szurkolókkal is egyetértettünk. Ami a csapatot illeti, a magyar magunk egyben maradt. Wittmann, Karahodzsics, Tóth Barna, Kelenföldi, Ivkovic, Schöll, Körmendi a keret tagjai maradnak. A légiósokkal való szerződéskötések kapcsán is az utolsó simítások vannak csak hátra. A válogatott elfoglaltságok után négy akadémistával kötünk majd megállapodást, akik így a felnőtt kerethez csatlakozhatnak. Én úgy gondolom, hogy sikerülni fog mindenben megegyezni velük. Itt van az egyetem is számukra, biztos a jövőképük Kecskeméten – mondta a szakmai igazgató.