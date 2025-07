A KTE visszatérő középpályás húzóember lenne

– A legfontosabb az, hogy gyakorlatilag mindenki egészséges. Kitűzött a stáb egy célt az elején, ezt elértük, fizikálisan jó állapotban vagyunk. A védekezésünk véleményem szerint összeállt, kevés gólt kaptunk az utolsó meccseken, azokat is inkább pontrúgás után, ami még több koncentrációval kiküszöbölhető. Az utolsó edzőmeccsünkön támadásban is kijöttek olyan játékelemek, amiket gyakoroltunk. Első ránézésre azt mondhatja az ember, hogy nagyon nehéz a sorsolásunk, ezt én is így gondolom. Az elmúlt pár évben ugyanakkor sok tapasztalatot szereztem az NB II-ben, és az biztos, hogy egy nagyon speciális bajnokságról van szó. Akadnak nagyon nehéznek tűnő meccsek, melyek aztán jól sikerülnek, de könnyebnek látszóak is, amik aztán kínkeservessé tudnak válni. Amennyiben ezekből a meccsekből az elején jól tudunk kijönni, az akár karácsonyig is el tud repíteni minket, ez a célunk. A csapattal közös a célom, a legjobb tudásommal szeretnék hozzájárulni ahhoz, amit kitűztünk magunk elé. Most már abban a korban vagyok, hogy húzóemberré kell válnom, ezen is leszek. A legfontosabb az, hogy meccsről meccsre tekintünk csak előre. Harminc bajnoki, harminc lépcsőfok áll tulajdonképpen előttünk, amennyiben ezeket megfelelően tudjuk venni, akkor mindenki boldog lehet a végén. Ami a rajtot illeti, a Szeged kifejezetten stabil csapattá vált az elmúlt években, főleg hazai pályán. Fizikálisak, erősek, de megvannak a kreatív játékosaik is. Mi is úgy megyünk oda viszont, hogy megmutassuk azt, hogy felkészültek vagyunk, és megfelelően vágjunk bele a szezonba – mondta Derekas.