Jubileumi derbit vív vasárnap Csólyos és Pálos

A magyar labdarúgás történetének alighanem egyedülálló sorozata, aminek története 1995-ben kezdődött Csólyospáloson. A két falurész – Csólyos és Pálos – focicsapatai azóta küzdenek meg minden évben a „Csólyospálos Nagydíj” névre keresztelt kupáért. Az évenkénti összecsapásokat szigorú szabályhoz kötik, hiszen csak azok léphetnek pályára, akik igazoltan csólyospálosi lakosok. Hogy ki melyik falurészben lakik, azt könnyű megállapítani, mert a település főutcája a mérvadó. Ha valaki Szeged irányába tart a főúton az jobbról Pálost, balról meg Csólyost látja. Ha Csongrád-Csanád vármegye felől érkeznek, akkor mindez pontosan fordított, balról Pálos, jobbról Csólyos. Mivel a focipálya a pálosi oldalon van, így ők mindig élvezhetik a „hazai pálya” előnyét.

Az utolsó négy Csólyospálos Nagydíj végén Csólyos örülhetett

Fotó: Tapodi Kálmán / archív felvétel

Erdélyben faragták a Csólyospálos Nagydíj győztesének járó kupát

A kupákat sokáig felváltva hódította el egyik vagy másik csapat, az utolsó négy találkozót kivétel nélkül Csólyos húzta be. A győztes egy harminc éves múltra visszatekintő, Erdélyben faragott fakupát hódíthat el, melynek eszmei értéke mellett a sportértéke is nagy a pályára lépők számára. A jubileumra egy különleges, az utóbbi évtizedeket felölelő fotókiállítással is készülnek a szervezők.

Az idei derbit most vasárnap, július 27-én 18 órás kezdéssel rendezik, izgalmakból aligha lesz hiány.