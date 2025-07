Kiskunfélegyházán a csapatépítés része a kupameccs

A Kiskunfélegyháza mögül az előző idény végén távozott a korábbi főtámogató, Keresztesi Zoltán, így a helyi labdarúgás teljesen új alapokra állva kezdett el szerveződni. A vármegye II-es csapat megszűnt, és gyakorlatilag beolvad a vármegyei I. osztályban indulóba, a távozók helyét pedig helyi fiatalok veszik majd át. Bár a kupában már tétmeccsre készül a csapat, Busa Imre szakosztályvezető szerint egyelőre nem lenne célszerű eredménykényszert rakni a társaságra.

Busa Imre és a Kiskunfélegyháza még az út elején tart

Fotó: Szentirmay Tamás

– Várjuk a mérkőzést, hiszen régen voltunk a kupában, de tekintve azt, hogy mekkora átalakuláson esünk át, mi ezt egy edzőmeccsnek fogjuk fel egy erősebb ellenfél ellen. A tavalyi játékosállomány alapján komoly csapatról van szó, azt nem tudom, náluk mennyi mozgás volt, de NB I-es múltú labdarúgójuk is akadt. Mi a fiatalos lendületben bízhatunk, de ha a szívünkre tesszük a kezünket, akkor ezt a félévet annak kell szentelni, hogy olyan szintre kerüljünk, ami versenyképes a bajnokságban is. Sokan jöttek a megye II-ből, illetve az ifiből, ami más kávéház, mint a vármegye I. A lelkesedés megvan mindenkiben, tisztában vagyunk vele, hogy ügyes fiataljaink vannak, de szenvedni is fogunk, főleg fizikálisan – tért ki a kupameccsre Busa Imre.

Busa Imre szerint sok tartalék van még a fiatalokban

A félegyházi csapat abszolút helyi erőkre épül majd a jövőben, a keret alaposan átalakult, az előző idény gárdájából csak néhányan maradtak meg hírmondóként. A hangulat családias, ebből fakadóan igen pozitív is, a keret heti három edzéssel készül. Busa Imre elmondta, olyan rendszert igyekeztek kidolgozni, aminek köszönhetően a fiatalok tudnak fejlődni, szívesen járnak edzésekre, és ennek idővel látszata is lehet.

– A hangulat extra, azt tudni kell, hogy a játékosok jelentős része egyébként is jó barátságban van a magánéletben. Fiatalok, ha tudják tartani a heti három edzést ezek a 17-21 éves srácok, akkor sok tartalék van még bennük. Az eleje nem lesz egyszerű viszont, ez biztos. A tavalyi keretből kevesen maradtak, közülük is Cseh Balázs egy súlyos sérülés után épülget fel, de az első félévet biztosan kihagyja. Visszatért viszont Nagy Szabolcs, aki tőlünk ment ki korábban Ausztriába, így kapus poszton azt gondolom, hogy megleszünk azért. Maradt még Kurgyis Kevin, Magony László, Kanyó János, Erős Gergő és Solymosi Áron azok közül, akik tavasszal kerettagok voltak. Ide lehet még venni Kanyó Mátét, de ő inkább ifista volt még csak, most viszont komolyabb szerepe lehet. Szabó Mihály könnyen lehet, hogy műtétre szorul, ha nem, akkor az ifiben fog védeni rendszeresen. A többiek a megye II-ből és az ifiből jönnek majd fel, egy-két konkrét igazolásunk lesz még rajtuk kívül alacsonyabb osztályból – tette hozzá Busa Imre.