A Baja szeretne méltó ellenfele lenni az NB III-as bajnoknak

A Bajai LC sokkal erősebb ellenfelet nem kaphatott volna, sőt, hiszen a MOL Magyar Kupa 1. fordulójában a vármegyei és NB III-as gárdák kezdenek még csak. A Nagykanizsa csak osztályozón, büntetőkkel maradt alul a Karcag ellen az előző idény végén, így nem jutott fel az NB II-be, de célja változatlan. Ezt a hétvégi bajnoki nyitányon is bizonyította, amikor 4–0-ra nyert Balatonlellén. Tisztában van az erőviszonyokkal a bajaiak trénere, Koch Tamás is.

A Bajai LC kapta a legnehezebb ellenfelet

Fotó: Pulai Zsóka / archív felvétel

– Nem kérdés, gyakorlatilag a legerősebb ellenfelet kaptuk, mely csak osztályozón maradt le az NB II-ről. Ráadásul az idén is a feljutás a céljuk. Nem tudtuk megnézni őket hétvégén, de azt tudom, hogy idegenben is magabiztosan nyertek. Jó csapat, a nyáron tovább erősödtek, így tisztában vagyunk az erőviszonyokkal. Örömjáték ez nekünk, a cél az, hogy legyünk méltó ellenfelei a Nagykanizsának. Két éve az akkor NB III-as Dabast kivertük, de most még nagyobb durranás lenne, ha harmadosztályú csapatot búcsúztatnánk. Reálisan egy szoros mérkőzés lehet a maximális célunk – mondta a kupameccs kapcsán Koch Tamás.

A Bajai LC keretében több változás is lesz

Baján természetesen már korábban elindult a felkészülés, a csapat keretében változások is történtek, több meghatározó labdarúgó is elhagyta a klubot, akiket persze pótolni is próbáltak. A célkitűzés a középmezőny lesz a csapat számára.

– Két és fél héttel ezelőtt kezdtük el az edzéseket, vannak változások is a keretben. Két meghatározó játékosunk, Baladin Dominik és Szeibert Mihály Ausztriába igazolt, Szűcs Bencét műteni kellett, míg Szádeczky Zalán abbahagyja az aktív játékot, miután Szegeden kapott edzői állást, a kettőt pedig már nem tudta összeegyeztetni. Az érkezők közé tartozik Béla Dániel és Tokody Bence, akik Szekszárdról térnek vissza tulajdonképpen hozzánk, hiszen mindketten bajai srácok. Utóbbi még sérüléssel bajlódik, így egy-két hónapig nem számolhatunk vele. Bajnok Noel is visszatérő, ő Kecelről érkezik. Mellettünk a LUA kiöregedő fiataljai csatlakoznak még hozzánk, 6 ilyen játékosról van szó. A keret átalakult, vérmes reményeink nem lehetnek, nehéz szezon vár ránk. A realitás az, hogy a középmezőnyben végezünk. Az biztos, hogy bajaiakra, főleg fiatalokra épül a csapat, meglátjuk, hogy ebből mi fog kisülni – mondta Koch Tamás a keretről.