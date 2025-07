Ezüstöt zsákmányolt Gyuláról a Baja Raiders

Egy kis pihenő után a második mérkőzést az Adony Bisons ellen vívta a Sugó-parti alakulat.

– Egy alapos fejmosás után el kellett engednünk az első meccsen történteket, hogy képesek legyünk a saját focinkat játszani – mondta Glavocevic Alex. – Ezen a mérkőzésen semmire nem lehetett panasz. A támadók szisztematikusan, játékról játékra pakolták a táblára a pontokat. Védelem hat szerzett labdával, két visszahordott touchdown-nal megtámogatva segítette a támadók munkáját, és a Bölények elleni mérkőzést így 68-0-lal zártuk.

Következett a zárómérkőzés, pihenő nélkül következett a Raiders számára a Viharsarki Vitézek.

– Ezen a meccsen a második hely volt a tét – mondta a bajai bandavezér. – Akárcsak a két csapat tavalyi két összecsapása, ez az összecsapás is a végletekig kiélezett mérkőzést hozott. Az első pillanattól az utolsóig a momentumokról szólt: egyszer a védelem villant, máskor a támadók – mint két gárdánál. Félidőre 7:6-tal fordultak a csapatok, bajai előnnyel. Tovább nehezedett a dolgunk, ugyanis két védőnk is kihullott, így a támadóktól kellett pótolni a hiányt. De az akaratnak és fegyelmezettségnek köszönhetően hiba nélkül sikerült pontokat rakni a táblára, ugyanakkor a védelemnek is sikerült labdákat szereznie, és ennek köszönhetően nem hagytunk elegendő időt a Vitézeknek a fordításra. 14:12 állásnál, öt másodperccel a vége előtt egy játék volt hátra, de azt a passzt Eric Joel Tutuc a két vitéz között lehúzva lezárta a mérkőzést.

A második helyen végzett a Baja Raiders

– Ami a tornán történteket illeti, egy következtetést mindjárt a zárás után levonhattunk: még nagyobb hangsúlyt fektetni a mentális erő fejlesztésére – jelentette ki Glavocevic, aki a tornát követő hétfőn még edzést vezetett a csapatnak, hogy aztán kedden megműttesse az alsó bicepszét. – Viszont jelesre vizsgáztunk akaratból, annak ellenére, hogy fiatal a keretünk, és sok benne az újonc. Meggyőződésem, hogy a csapatunk jó úton jár, sikeresen építettük be az újoncokat a rendszerbe, amit az is mutat, hogy a csapategységünk stabil, és a kulcshelyzetekben is fegyelmezett. A támadósor két tagját, Ancsin Attilát és Kóré Dávidot külön kiemelném a remek teljesítményért és a rengeteg hozott jardért. A védelemből is mindenki erőn felül teljesített. Mégis külön kiemelném Papp Zentét, Foki Gergelyt és Kovács Joelt, akik kulcsszerepet játszottak abban, hogy ilyen szép eredményt sikerült elérnünk. A Viharsarki Vitézeknek köszönetet mondunk a meghívásért, nekik megköszönjük a rendezést, a Szeged Guardians-nak pedig gratulálunk a tornagyőzelemhez – jelentette ki az elnök.