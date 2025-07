Visszatért Bács-Kiskunba az Apostag

Gelencsér Zsoltot, az Apostag vezetőedzőjét először arról kérdeztük, hogy mi volt az oka annak, hogy tavaly átkérték magukat Fejér vármegyébe, és hogy bejöttek-e a számításaik, illetve - a tabellán elfoglalt helyezésből kiindulva – miért nem.

Szikora Imre, az Apostag játékosa (jobbra) egy jól sikerült téli tornán

– Voltaképpen két okból döntöttünk úgy, hogy szerencsét próbálunk a szomszéd vármegyében – mondta Gelencsér Zsolt. – Egyrészt azért, mert földrajzilag jóval közelebb voltak a leendő ellenfelek, tehát kevesebbet kellett utazni. A földrajzi közelség ugyanakkor más területen is kihasználhatónak tűnt, úgy kalkuláltunk, hogy a közelség okán Fejér vármegyéből könnyebben tudtunk játékost igazolni.

Az első tényező, a földrajzi közelség az természetes adottság, így tehát annak a megvalósulása nem is lehetett kérdés. A második tényezővel akadtak inkább problémák.

– Az őszi idényünk nem sikerült túl fényesen, ezzel együtt a téli felkészülés elején még bizakodtam, hogy tavasszal sikerül kiegyenesednünk – mondta a mester. - Igazolni is inkább télen sikerült. Ebben az évben azonban mintha szinte minden összeesküdött volna ellenünk. Mindjárt a második felkészülési mérkőzésen volt nálunk – kulcsjátékosnál – egy keresztszalag-szakadás. Az első fordulóban egy meccsen történt egy újabb keresztszalag-szakadás és egy Achilles-sérülés, újabb két játékos kiesett. Az erősítéseket nagyjából kipipálhattuk, ráadásul tavaszra kapusunk sem maradt. Bejött egy-két nagyobb arányú vereség, és akkor már érezhető volt, hogy sokaknak a kedvét szegte az eredménytelenség. Az idény közepén lassan azon kaptam magam, hogy itt most már szinte a klub fönnmaradása a tét. Értem ez alatt azt, hogy lassan az fenyegetett, hogy ki sem bírunk állni a meccsekre, márpedig az pontlevonásokat, és - ami gazdasági szempontból még riasztóbb - pénzbüntetéseket von maga után, tehát attól tartottam, hogy lassan a közeljövőnket is feléljük. Ez végül nem következett be, a csapat magja végül is kitartott, és becsülettel végig bírtuk játszani az idényt.

Az Apostag a középmezőnybe végezne

A csapat kitartott, de hogy a 2025/26-os idényben is képes lesz folytatni – immáron Bács-Kiskun vármegyében - , azt szinte csak a nyár elején dőlt el.